Caldo addio, arriva la burrasca di fine estate: temporali violenti e temperature in picchiata, 10 gradi in meno

Roma, 19 agosto 2025 – L’estate sta finendo, il caldo se ne va (parafrasando i Righeira). Da domani archiviamo anche questa ondata di caldo estremo di metà agosto e lasciamo spazio al maltempo. Crollano le temperature, domani al Nord e da giovedì anche al Centro. Addio dunque a Caronte, che continuerà ad arroventare solo il Sud con temperature oltre i 35 gradi fino a sabato.

Sommario

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma l'addio del caldo africano e l'arrivo di piogge battenti. "Nel dettaglio, le prossime ore vedranno l'ultima impennata delle temperature su gran parte dello Stivale con massime fino a 36°C a Foggia e Oristano, Firenze, Catania, Sassari, Siracusa e Terni a 35°C. In Pianura Padana difficilmente supereremo i 33°C, quel valore record che la scorsa settimana fu registrato in Liguria, di notte! La scorsa settimana, infatti, registrammo 33°C di temperatura minima (!) durante una notte speciale, definita dalla OMM (Organizzazione Meteorologica Mondiale) 'Notte Super Tropicale' (quando le minime non scendono sotto i 30°C)".

“Adesso le minime sono le massime – continua l’esperto -, tra qualche giorno le massime saranno altri 10°C in meno, specie al Nord. In sintesi, dai 40°C passeremo ai 25°C durante le ore centrali del giorno, un vero benessere dopo aver sudato sette (o anche più) camicie. L'afa lascerà spazio all'aria buona, al fresco risveglio, alle notti senza sudore e senza condizionatore, alle passeggiate alle 2 di pomeriggio senza il rischio di un colpo di calore”.

In arrivo forti temporali

Purtroppo però ci sarà anche il rovescio della medaglia: il fresco sarà accompagnato da pioggia abbondante e fenomeni violenti. "Il caldo – prosegue Tedici -, accumulato dal 7 agosto in poi con 40°C continui su alcune zone del Centro-Nord, ha creato una condizione iniziale molto pericolosa: il calore si trasformerà in energia, in combustibile per i temporali, le masse d'aria molto calde e leggere verranno spinte verso l'alto favorendo condizioni ideali anche per forti grandinate. La circolazione ciclonica in arrivo potrà poi causare anche alcune supercelle, a causa del wind-shear (differenza di direzione del vento alle varie quote), cioè quei temporali a forma di astronave capaci di produrre anche tornado e downbursts violenti: la possibilità esiste, non è remota, speriamo solo che l'impatto sia meno forte del previsto”.

Nel dettaglio, si temono forti rovesci sin da mercoledì su Nord-Ovest e Toscana poi, dal pomeriggio sera, anche verso il Triveneto. Giovedì le piogge e i forti temporali colpiranno anche il resto del Centro, mostrando le due facce della stessa medaglia: avremo refrigerio con la pioggia, ma avremo anche fenomeni violenti con la stessa pioggia.

"Durante questa fase perturbata le massime scenderanno, dunque, anche di 10°C al Centro-Nord – conclude il meteorologo - torneremo a respirare ma ad un caro prezzo: si chiuderanno gli ombrelloni e si apriranno gli ombrelli con questa 'Burrasca di fine Estate' che certamente farà parlare di sé. Solo al Sud le condizioni resteranno estive fino al weekend, in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento. Altrove questa burrasca potrebbe essere seguita da altri momenti instabili con una serie di perturbazioni atlantiche in ingresso sul Mediterraneo: una brusca pausa per l'estate italiana".

In Toscana la Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi e per tutta la giornata di domani, mercoledì 20 agosto. Nel pomeriggio di oggi temporali pomeridiani riguarderanno le zone interne. Domani, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali sulle zone di mare in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento serale dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21. Sempre domani, venti forti di Scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo Scirocco.

Allerta gialla anche in Emilia-Romagna, valida dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani per il rischio di temporali, piene dei fiumi e dissesti idrogeologici sul territorio regionale. L'avviso riguarda, per le piene dei fiumi principali, le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; per frane e piene dei corsi minori, anche Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali, infine, gran parte del territorio regionale da Piacenza fino alla Romagna. Per la giornata di mercoledì sono attese condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con effetti e danni associati più probabili nelle aree centro-occidentali. Dalla serata, le precipitazioni potranno determinare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, soprattutto nei settori montani, con possibili superamenti della soglia 1. Nelle zone colpite dai fenomeni più intensi sono possibili diffusi ruscellamenti, locali frane e rapidi incrementi dei livelli nel reticolo idrografico minore, con fenomeni erosivi.

La perturbazione in arrivo da ovest interrompe anche la fase di stabilità che ha caratterizzato gli ultimi giorni in Veneto, portando con sé precipitazioni diffuse e temporali anche intensi. Secondo le previsioni del Meteo regionale, mercoledì 20 e giovedì 21 agosto saranno caratterizzati da instabilità con rovesci e fenomeni localmente forti, inclusi grandinate e raffiche di vento, con accumuli di pioggia abbondanti soprattutto in pianura e tra il pomeriggio di mercoledì e quello di giovedì.