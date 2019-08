Roma, 3 luglio 2019 - Sarà una domenica prevalentemente di bel tempo su tutta Italia. Lo dicono le previsioni meteo dei siti specializzati, che confermano un'ulteriore rimonta dell'alta pressione, i cui influssi positivi porteranno quasi ovunque stabilità e temperature estive senza troppi sussulti. Con alcune eccezioni.

Per domani, domenica 4 agosto, il team de iLMeteo.it parla di "una bellissima giornata di sole", ma non straordinariamente calda, quanto meno su gran parte dello Stivale. Qualche disagio potrebbe infatti verificarsi al Centro Sud, dove, dicono gli esperti del sito, si sfioreranno i 40° "nelle aree più lontane dal mare di Sicilia, Sardegna e Puglia".

Qualche temporale: ecco dove

Spostando lo sguardo verso Nord, si nota invece un lieve disturbo dello scenario estivo, causato dall'ingresso di correnti instabili sulle Alpi orientali. Nello specifico, spiega l'equipe di 3BMeteo, avremo "cumuli in formazione sulle zone alpine" nel corso del pomeriggio, che potrebbero tradursi in "qualche isolato rovescio o focolaio temporalesco, più probabile sulle Prealpi venete". Non si escludono inoltre isolati temporali estivi sulle montagne di Emilia e Toscana.

Per quanto riguarda settimana prossima, le tendenze suggeriscono la possibilità che l'Italia si debba di nuovo dividere tra intensi temporali e caldo africano fino a 40°.

Previsioni del tempo di domenica 4 agosto

Nord Ovest

Sole prevalente su tutti i settori, con qualche addensamento pomeridiano in sviluppo sulle Alpi, associato a un bassissimo rischio di pioggia. Nessuna sostanziale variazione delle temperature, che portano 32° a Torino e Milano.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, ad eccezione di possibili temporali estivi su rilievi alpini e Appennino Emiliano nel corso delle ore centrali della giornata. Caldo moderato, con 31° a Bologna e 28° a Venezia.



Centro

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, al netto di qualche temporale diurno di passaggio sui rilievi della Toscana. Massime elevate nelle aree più interne della Sardegna, per il resto il caldo si mantiene nella norma. Attesi 34° a Firenze e 33° a Roma.

Sud e Isole

Bella giornata di sole sul Mezzogiorno, salvo sporadici fenomeni temporaleschi in corrispondenza delle aree interne della Calabria. Punte vicine ai 40° nell'entroterra di Puglia e Sicilia, altrove caldo ma non caldissimo. Previsti 31° a Bari e 31° a Palermo.

Il meteo della prossima settimana

La settimana dal 5 all'11 agosto, secondo le tendenze disponibili al momento potrebbe vedere un'Italia divisa in due, con la rimonta del caldo "ma non senza qualche temporale sulle Alpi, anche diffuso nella giornata di martedì", secondo quanti scrive 3bmeteo.com. Successivamente potrebbe intervenire "una nuova ondata di temporali al Centro Nord tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto".

