La tempesta Erin è arrivata, cosa dobbiamo aspettarci e dove colpirà

Roma, 28 agosto 2025 – Tutto come da previsioni (meteo). L’ex uragano Erin, ormai declassato a tempesta atlantica è arrivato puntuale al nord, spaccando l’Italia in due: nubifragi da stamani in alta Lombardia e alto Piemonte, con accumuli fino a 100 mm nella zona del Verbano e caldo africano al sud con picchi fino a 35°. E il centro? Sta nel mezzo, appunto. Cielo in parte coperto e temperature fino a 30° oggi su Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, che domani – assieme a Lazio e Abruzzo – dovranno fare i conti con Erin. Ma già da stasera il maltempo scivolerà giù per la penisola, facendo tappa in Liguria, dove si registreranno delle criticità, ma anche in Toscana ed Emilia Romagna, a partire da ovest. È il quadro delineato da Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo, che conferma l’effetto Erin a macchia di leopardo sulle regioni.

Una mappa della copertura nuvolosa dal sito Ecmwf

“Dopo il primo ingresso sul Nord e il nord ovest – sottolinea Ferrara – da domani è previsto un interessamento del Centro con rovesci e temporali violenti su Toscana, Umbria, Marche, ma anche Lazio e Abruzzo. Già si registrano accumuli fino a 100 mm nel Verbano e potrebbero arrivare fino a 150 mm. Previsti accumuli oltre 100 mm anche in Liguria, alto Piemonte e alta Lombardia. Mentre domani sera si registreranno i primi fenomeni verso il centro-sud: Campania, Molise, Alta Puglia ed entro sera anche ovest Sicilia, dove attualmente si registrano picchi di 35°”.

Ma il timore che si ripeta quanto accaduto domenica scorsa sulla riviera romagnola, dove raffiche di vento fino a 120 km/h hanno sradicato alberi e spazzato via ombrelloni e lettini dalle spiagge, rimane.

“Mentre in queste ore il nord fa i conti con i temporali – prosegue Ferrara –, al sud c’è un rinforzo di scirocco con raffiche di 50-60 km/h. E da domani ci sarà vento da ponente e abbassamento delle temperature anche al sud”.

Insomma Erin dovrebbe passare senza fare troppi danni in Italia, ma non è ancora detta l’ultima parola. Un bilancio si potrà fare solo sabato, quando la tempesta atlantica scivolerà giù per la penisola fino a colpire il Meridione e la Sicilia. Anche qui sono previsti forti temporali e accumuli di oltre 30-50 mm con allagamenti per effetto del contrasto tra aria fresca proveniente dall’Atlantico e la massa di aria calda che in queste ore interessa il Mediterraneo.

Per una tregua si dovrà attendere domenica 31 agosto, quando è previsto tempo stabile e soleggiato su tutta Italia. Ma sarà una pausa di breve durata. Lunedì 1 settembre infatti è attesa una nuova perturbazione che interesserà prima il nord e poi il centro. Insomma, un copione già visto, e decisamente in linea con la fine, ormai imminente, della stagione estiva.