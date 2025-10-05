Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

Il promemoria laico per la pace
5 ott 2025
Svolta meteo: pioggia e freddo salutano l’Italia, arriva l’Ottobrata con sole e clima mite

Torna l’alta pressione grazie a un mix tra l’anticiclone delle Azzorre e quello Africano. Temperature in risalita dalla prossima settimana, con punte anche di 25° al Centro-sud

Il termine Ottobrata affonda le radici nelle tradizionali feste romane di fine vendemmia

Il termine Ottobrata affonda le radici nelle tradizionali feste romane di fine vendemmia

Per approfondire:

Roma, 5 ottobre 2025 – Piogge, temporali e persino nevicate sulle montagne. Lo scenario più che autunnale di questa domenica è però destinato a lasciarci per l'espansione dell'anticiclone, che già a partire da domani, lunedì 6, darà il via alla più classica delle ottobrate con sole e clima mite su gran parte del Paese.

Secondo gli esperti de iLMeteo,it, infatti, l'Italia si prepara a vivere una decisa svolta sul fronte meteo grazie alla rimonta di un vasto campo di alta pressione, un mix tra l'anticiclone delle Azzorre e quello Africano. Questa configurazione garantirà tempo stabile e soleggiato su gran parte dell'Europa centro-occidentale e sul bacino del Mediterraneo.

Per la prossima settimana aspettiamoci dunque condizioni di tempo stabili e in prevalenza soleggiate su tutto lo Stivale, con un deciso rialzo delle temperature. Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori si potranno toccare punte di 24-25°C durante le ore centrali della giornata, soprattutto in città come Roma, Firenze, Napoli e Palermo.

Il tempo da giovedì

Nella seconda parte della settimana – dicono invece i modelli matematici di 3Bmeteo – le infiltrazioni umide atlantiche penetrate sul nostro bacino dal comparto iberico inizieranno ad organizzarsi in una blanda circolazione di bassa pressione che si anniderà sul comparto delle Baleari ma tenderà a spostarsi leggermente anche verso levante. I primi rovesci potrebbero iniziare a interessare la Sardegna già da giovedì, ma l'instabilità maggiore dovrebbe verificarsi intorno a venerdì e interessare anche parte della Sicilia. Per sabato, infine, sono previste nubi sparse con ampie schiarite un po’ dovunque.

Che cos'è l'Ottobrata

Ottobrata è un termine che affonda le radici nelle tradizionali feste romane di fine vendemmia e che, in ambito meteorologico, indica un periodo tipico di ottobre caratterizzato da alta pressione, cielo sereno, assenza di precipitazioni e temperature decisamente miti, più simili a quelle tardo estive che autunnali.

