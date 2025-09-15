Perché l'estate non è ancora finita

Roma, 15 settembre 2025 - Le previsioni meteo annunciano un colpo di coda dell'estate. Dopo la pioggia infatti l'alta pressione si riprende la scena. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, spiega che sarà una settimana di nuovo all'insegna di sole e caldo, con l'eccezione del settentrione dove sono previsti temporali sparsi. L'esperto sottolinea che le temperature, di nuovo in rialzo e ancora sopra la media stagionale, suscitano preoccupazione. "Il sole sarà il protagonista indiscusso su gran parte del territorio, regalando giornate soleggiate e cieli sereni. L'atmosfera si farà decisamente più mite e gradevole, un cambio di rotta che sarà accolto con favore dopo le recenti perturbazioni. Si tratta però di una calma apparente", spiega Brescia. I meteorologi intanto forniscono anche le prime tendenze per fine settembre e per il mese di ottobre, mese in cui le temperature potrebbero restare ancora sopra la media.