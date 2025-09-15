Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Meteo
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tiktok accordo Usa-CinaMatilda FerrariUcraina RussiaMiss Italia finaleMondiale volley 2025
Acquista il giornale
MeteoPerché l'estate non è ancora finita
15 set 2025
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Perché l'estate non è ancora finita

2

Passaggio perturbato: le zone nel mirino

3

Caldo come nel mese di agosto

4

Cambio di rotta a fine mese?

5

La mappa di 3bmeteo

  1. Home
  2. Meteo
  3. Perché l'estate non è ancora finita

Perché l'estate non è ancora finita

Si vola oltre 30 gradi: sarà un weekend in stile pienamente estivo, con temperature di 10 gradi sopra la media. Passaggio perturbato tra martedì e mercoledì al Nord. Possibile cambio di rotta intorno al 22 settembre, quando potrebbe arrivare una forte perturbazione. Ma le tendenze meteo per ottobre evidenziano ancora temperature sopra la media

Giovani al mare in una foto d'archivio. Questa settimana sono previste temperature estive (foto iStock)

Roma, 15 settembre 2025 - Le previsioni meteo annunciano un colpo di coda dell'estate. Dopo la pioggia infatti l'alta pressione si riprende la scena. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, spiega che sarà una settimana di nuovo all'insegna di sole e caldo, con l'eccezione del settentrione dove sono previsti temporali sparsi. L'esperto sottolinea che le temperature, di nuovo in rialzo e ancora sopra la media stagionale, suscitano preoccupazione. "Il sole sarà il protagonista indiscusso su gran parte del territorio, regalando giornate soleggiate e cieli sereni. L'atmosfera si farà decisamente più mite e gradevole, un cambio di rotta che sarà accolto con favore dopo le recenti perturbazioni. Si tratta però di una calma apparente", spiega Brescia. I meteorologi intanto forniscono anche le prime tendenze per fine settembre e per il mese di ottobre, mese in cui le temperature potrebbero restare ancora sopra la media.

Continua a leggere questo articolo

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Previsioni meteo