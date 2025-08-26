Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Meteo
Crisi governo di FranciaRussia senza benzinaVit Kopriva SinnerVuelta 2025 tappa 4Manovra 2026 Irpef
MeteoPerché le previsioni meteo per i prossimi giorni sono preoccupanti
26 ago 2025
Naviga nell'articolo:

1

2

L'ondata a 40 gradi

3

Le piogge torrenziali

4

Attenzione a vento forte e mareggiate

5

La mappa di 3bmeteo

  1. Quotidiano Nazionale
  2. Meteo
Perché le previsioni meteo per i prossimi giorni sono preoccupanti

Prima una nuova fiammata africana, poi il diluvio su diverse regioni del Centro Nord con picchi di 150 millimetri in 24 ore. Una fase di maltempo estremo che secondo gli esperti potrebbe portare diverse criticità

Le piogge previste in una mappa fornita da 3bmeteo

Roma, 26 agosto 2025 - Una settimana difficile sul fronte meteo, con un doppio attacco, dall'Africa e dall'Atlantico. Prima il caldo africano con 42 gradi, poi nubifragi e piogge torrenziali. L'ultima settimana di agosto, annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilMeteo.it, vedrà "una nuova fiammata africana sulle Isole Maggiori e localmente al Centro e Sud peninsulare, mentre al Nord cadrà la pioggia di un mese in un solo giorno con maltempo a più riprese da giovedì a martedì". Anche 3bmeteo evidenzia che "sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità che potranno scaturire in nubifragi, con accumuli pluviometrici che nell'arco delle 24 ore potranno raggiungere e localmente superare i 100 millimetri sul Piemonte nordorientale, 150 millimetri sull'alta Lombardia con picchi anche superiori sulla fascia prealpina. Attenzione: non esclusi nubifragi, grandinate e improvvisi quanto violenti colpi di vento".

Continua a leggere questo articolo

