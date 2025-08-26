Perché le previsioni meteo per i prossimi giorni sono preoccupanti

Roma, 26 agosto 2025 - Una settimana difficile sul fronte meteo, con un doppio attacco, dall'Africa e dall'Atlantico. Prima il caldo africano con 42 gradi, poi nubifragi e piogge torrenziali. L'ultima settimana di agosto, annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilMeteo.it, vedrà "una nuova fiammata africana sulle Isole Maggiori e localmente al Centro e Sud peninsulare, mentre al Nord cadrà la pioggia di un mese in un solo giorno con maltempo a più riprese da giovedì a martedì". Anche 3bmeteo evidenzia che "sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità che potranno scaturire in nubifragi, con accumuli pluviometrici che nell'arco delle 24 ore potranno raggiungere e localmente superare i 100 millimetri sul Piemonte nordorientale, 150 millimetri sull'alta Lombardia con picchi anche superiori sulla fascia prealpina. Attenzione: non esclusi nubifragi, grandinate e improvvisi quanto violenti colpi di vento".