Previsioni meteo: bufere di neve a bassa quota. Natale? Probabile nuova irruzione fredda

Roma, 18 dicembre 2024 - Ondata di maltempo verso l'Italia. Le previsoni meteo per i prossimi giorni parlano di vento, neve e pioggia. Sarà coinvolto praticamente tutto il Paese. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo oggi ancora nebbie diffuse al Nord, nubi basse su coste tirreniche e Liguria con episodi di pioviggine. Ma il tempo cambierà radicalmente da giovedì 19 dicembre, quando le piogge inizieranno a interessare il Nord, diventando via via più diffuse e consistenti dal pomeriggio. In serata sulla Sardegna venti di Maestrale oltre i 100 km/h renderanno il mare anche grosso; sul Mar Tirreno si intensificherà il Libeccio con mareggiate sulle coste tirreniche, mentre sull'Adriatico inizieranno a soffiare sia la Bora, sia il Grecale. Intanto aumentano le possibilità di una irruzione fredda per Natale.