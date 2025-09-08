Domenica 7 Settembre 2025

Pesante ondata di maltempo: 5 cose importanti da sapere sul meteo dei prossimi giorni
8 set 2025
Pesante ondata di maltempo: 5 cose importanti da sapere sul meteo dei prossimi giorni

1 - La pioggia

2 - L'allerta meteo

3 - Il crollo delle temperature

4 - Il tempo buono nel weekend

5 - La prossima settimana

Pesante ondata di maltempo: 5 cose importanti da sapere sul meteo dei prossimi giorni

Piogge violente, temporali, rischio di allagamenti, supercelle e grandine di grosse dimensioni: tra martedì e mercoledì molte regioni d'Italia saranno colpite da una imponente ondata di maltempo. Le temperature subiranno un netto calo. Sono già scattate le prime allerte della Protezione civile. La situazione migliorerà nel fine settimana, ma al Nord il tempo resterà ancora instabile. Ecco il quadro tracciato dagli esperti

Precipitazioni sull'Italia, la carta di Ecmwf per mercoledì 10 settembre

