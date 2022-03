Previsioni meteo, weekend invernale in arrivo. Dove nevicherà sabato

Le previsioni meteo di domani, sabato 5 marzo, confermano che in Italia l'imminente weekend porterà in dote freddo, pioggia e neve. Nonostante l'1 marzo sia iniziata la primavera meteorologica, l'inverno sembra intenzionato a fare la voce grossa con un paio di mesi di ritardo, anche perché al momento le proiezioni indicano una tendenza al clima gelido per i prossimi 10 giorni.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato la perturbazione fredda arrivata in queste ore dalla Russia condizionerà il tempo sui settori adriatici del Centro e al Sud, con precipitazioni diffuse, anche a carattere nevoso fino a quote collinari. La situazione sarà decisamente più stabile sul medio versante tirrenico, in Sardegna e al Nord, dove un sole tiepido troverà spazio per gran parte della giornata, fatta eccezione per qualche occasionale disturbo mattutino in Piemonte (dettagli in fondo all'articolo). Le correnti polari favoriranno una flessione generale delle temperature, con riduzioni più significative nelle zone colpite dal maltempo.

Come concordano anche gli esperti di 3BMeteo, domenica 6 marzo i venti freddi continueranno a sferzare il nostro Paese, tanto che l'atmosfera rimarrà frizzante su alcune regioni centro-meridionali. Nello specifico il cielo sarà ancora molto nuvoloso sull'Adriatico e sullo Ionio, con locali fenomeni piovosi e isolate nevicate in collina specie tra Marche, Umbria e Abruzzo. Sul resto dello Stivale il tempo risulterà per lo più asciutto e soleggiato, ma non mancheranno possibili gelate in pianura al mattino presto e alla sera.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Nord Ovest

Nuvoloso al mattino sui rilievi occidentali del Piemonte, con occasionali nevicate in valle e qualche pioviggine anche nelle aree limitrofe. Per il resto giornata soleggiata. Temperature massime: 9° a Genova, 7° a Torino, 8° a Milano.



Nord Est

Bel tempo su tutte regioni, con qualche innocua nube sparsa sull'Emilia Romagna. Temperature massime: 13° a Bolzano, 8° a Bologna, 8° a Venezia.



Centro e Sardegna

Sole su Toscana, Lazio, Sardegna e Umbria occidentale. Instabile sulle restanti regioni, con rovesci diffusi e nevicate sugli Appennini dai 300 metri. Temperature massime: 14° a Cagliari, 9° a Firenze, 11° a Roma.



Sud e Isole

Piogge sparse e neve sopra i 500-700 metri su gran parte del Meridione. Maggiori schiarite al pomeriggio in Campania e Sicilia. Temperature massime: 12° a Napoli, 9° a Bari, 13° a Palermo.