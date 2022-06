Siccità sul Po, 125 comuni rischiano il razionamento dell'acqua potabile. Ecco la lista

Articolo : Po in secca: dalla sabbia riemerge un carro armato tedesco

Roma, 15 giugno 2022 - Acqua potabile e allarme siccità sul Po, 125 comuni tra Lombardia e Piemonte nel mirino. Le multiutility del servizio idrico integrato che fanno capo a Utilitalia hanno chiesto ai sindaci di razionare l'acqua potabile di notte. Di sicuro si raccomanda un uso estremamente parsimonioso. Anche perché un approfondimento della federazione conferma che siamo spreconi. Mentre l'ultimo bollettino dell'autorità di bacino del grande fiume dà un quadro drammatico: siamo nella crisi peggiore da 70 anni. Ma cosa ci dobbiamo aspettare?

Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia: niente doccia di notte, ad esempio?

"Questo è da vedere. Potrebbe anche essere un razionamento nel senso che si abbassa la pressione dell'acqua, quindi non un'interruzione completa. Chiaramente, il disagio ci sarà".

E cosa ci dobbiamo aspettare?

"La situazione climatica è straordinaria, per l'assenza di pioggia e di riserve di neve. Da un lato occorre ridurre gli sprechi ma anche cercare di usare le fonti che meglio ci garantiscono, come le falde più profonde".

Ai cittadini si dovrà spiegare.

"Sì, la comunicazione è indispensabile per evitare sprechi".

Faccia qualche esempio, quali sono i comportamenti da evitare?

"Intanto parliamo dei comportamenti virtuosi da tenere, come una gestione corretta degli elettrodomestici. Sicuramente eviterei di lavara l'auto e annaffiare il giardino. Poi raccomanderei una maggiore efficienza nell'uso dell'acqua dal rubinetto con i frangigetti".

Noi italiani siamo spreconi?

"Abbiamo il consumo di acqua dal rubinetto più alto d'Europa, 245 litri al giorno per abitante. Sicuramente, le nostre abitudini devono mutare".

Venticinque comuni lombardi e un centinaio di centri piemontesi si trovano a dover decidere sui razionamenti dell'acqua, di notte. Il numero potrà aumentare?

"Non è inverosimile. Va scongiurato il rischio di razionamenti diurni, la situazione è peggiore di quella che si verificò nel 2017".