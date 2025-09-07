Il caldo ha i giorni contati. Da martedì cambia tutto: al Nord freddo e pioggia

Roma, 7 settembre 2025 – Il caldo intenso è ancora protagonista in questa lunga estate 2025. La prima decade di settembre infatti è stata caratterizzata da temperature elevate a causa di un vasto campo di alta pressione che ha portato un clima pienamente estivo sia sulle pianure del Nord che al Centro Sud, con 32 gradi a Roma, Napoli e Cagliari.

Ma si tratta degli ultimi giorni, almeno al Nord. Come spiega il meteorologo Mattia Gussoni de ilMeteo.it, da martedì arriverà una perturbazione alimentata da un flusso di aria fredda e instabile proveniente dal Nord Europa.

Nelle prossime ore si prevede tempo "ottimo ovunque" e "senza afa". Da oggi è atteso un aumento delle temperature, con valori "oltre i 32°C al Centro-Sud e tra i 27 e i 29°C al Nord". Sarà una breve parentesi di caldo perché "una perturbazione atlantica porterà maltempo dal pomeriggio del 9 settembre su Liguria, Toscana e nord Sardegna, poi - prosegue la nota - si estenderà dalla sera a tutte le regioni del Nord con intensi temporali".

“Un flusso di aria molto fresca ed instabile, in discesa dal Nord Europa, farà irruzione sul bacino del Mediterraneo", dove l'incontro con le acque calde potrebbe favorire un'ondata di maltempo. "Secondo gli ultimi aggiornamenti - prosegue la nota - le giornate maggiormente a rischio saranno quelle di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre".

Si prevede inoltre che "sulle regioni del Nord Ovest e del Centro Sud, specie sul versante tirrenico, localmente potrebbero cadere oltre 150 litri/mq di pioggia in pochissimo tempo, l'equivalente cioè delle precipitazioni attese in oltre 1 mese".

Tuttavia, come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, “al Sud persisterà il caldo intenso, con 36°C a Foggia, 35°C a Siracusa, Catania e Cosenza; anche nel barese toccheremo ancora 34°C con pieno sole".

Ancora una volta quindi l’Italia sarà spaccata in due da martedì: maltempo al Nord Ovest e al Centro e afa al Sud.

La mappa del meteo città per città

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 6: al Nord: bel tempo; al Centro soleggiato e caldo; al Sud sole prevalente. Domenica 7: al Nord bel tempo e caldo; al Centro: soleggiato e caldo; al Sud soleggiato e caldo.

Lunedì 8: al Nord bel tempo ma con aumento delle nubi, caldo; al Centro soleggiato e caldo; al Sud soleggiato.