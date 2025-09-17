Caldo quasi nordafricano ancora per giorni, poi tempesta equinoziale. La svolta con l’arrivo dell’autunno

Roma, 17 settembre 2025 – E’ decisamente un settembre sopra le righe almeno dal punto di vista climatico, con un caldo anomalo che porterà ancora per altri 5 giorni temperature sopra le medie, dai 29° a Milano ai 30-31 di Roma, ai 33 di Firenze e i 31 di Bologna.

La fine di questo caldo decisamente estivo coinciderà con l’equinozio di autunno, che cade lunedì sera, portando a un brusco peggioramento, associato a quella che viene definito in gergo meteorologico, appunto, 'tempesta equinoziale'.

Lo spiega Lorenzo Tedici del sito IlMeteo.it, confermando una fase calda e soleggiata su tutta l'Italia da domani a domenica "con l'ultima settimana della stagione pienamente in linea con quanto successo negli ultimi 3 mesi".

“E’ questa l’estate del XXI secolo: con i cambiamenti climatici, il caldo estivo prosegue fino alla fine della stagione", afferma Tedici. "Nelle prossime ore - spiega - avremo alcuni residui disturbi sulla fascia orientale, con qualche piovasco e un leggero temporaneo calo delle temperature: dal pomeriggio del mercoledì fino alla mattina di domenica, l'alta pressione riporterà però subito condizioni 'quasi nordafricane' su gran parte del Paese. In particolare, avremo un sensibile rialzo immediato delle temperature in Sicilia con punte di 34-35°C, poi il caldo settembrino si espanderà anche al Centro e sul resto del Sud. Al Nord le temperature saliranno in particolare da venerdì, regalando un weekend dal sapore agostano su tutto lo Stivale. Dobbiamo ricordare infatti che, dopo la prima metà di settembre, le temperature massime dovrebbero oscillare tra i 24°C al Nord, i 26°C al Centro e i 28°C al Sud: ebbene saliremo su valori ben superiori alla norma con l'ultima settimana dell'Estate simile alla prima, calda e soleggiata”.

Lunedì 22 settembre alle ore 20:19 avverrà l'equinozio ed entreremo in autunno: quest'anno in modo eccezionale, proprio a quell'ora, inizieranno le piogge più intense localmente abbondanti tra Nord-Ovest e Toscana. "In pratica, l'autunno busserà alla porta italiana in modo puntuale, anzi puntualissimo – conclude Tedici -: esattamente da lunedì sera, intorno all'ora dell'Equinozio d'autunno, avremo un marcato peggioramento, chiamato appunto 'tempesta equinoziale'".

Anche gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana mostrano l'arrivo di una vasta perturbazione dall'Atlantico, che porterà una svolta autunnale con maltempo e soprattutto calo termico.

In Australia 1009 morti in 3 anni

Anche in Australia le ondate di caldo estivo, sempre più intense negli ultimi anni, hanno causato 1009 morti in tre anni, secondo un'analisi nazionale del rischio clima condotta da ricercatori della Monash University di Melbourne, che ha identificato le ondate di caldo come l'evento meteo che causa il maggior numero di decessi nel Paese. Lo studio, guidato dal prof. Yuming Guo del Sustainable Development Institute, ha esaminato i dati di 249.546 decessi in Australia tra il 2016 e il 2019. Le comunità con la più alta proporzione di residenti anziani, di squilibri di genere, di individui che necessitano di assistenza e livelli più bassi di reddito e di istruzione, hanno registrato i più alti tassi di mortalità. Lo stato del Queensland (Brisbane) ha registrato il tasso di mortalità più alto, 1,4 decessi per 100 mila per anno, seguito dal New South Wales (Sydney) con un tasso di 1,38, e il Territorio del Nord (Darwin) con 1,17. Il livello più basso è in Western Australia (Perth) con 0,35. La specialista di medicina di emergenza Kimberly Humphrey, medico di salute pubblica e membro del comitato di Doctors for the Environment, riporta che i servizi di pronto soccorso degli ospedali registrano numeri crescenti di ricoveri per emergenze come colpi di calore e disidratazione e di maggiore impatto tra persone che lavorano i siti di costruzione o giocano in campi sportivi.