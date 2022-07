Quando finisce il caldo, luce in fondo al tunnel. Le previsioni meteo: pioggia in arrivo

Roma, 23 luglio 2022 - Le previsioni meteo di domani, domenica 24 luglio, annunciano un finale di weekend in linea con quanto già anticipato dagli esperti: molto soleggiato (salvo qualche rara eccezione) e soprattutto bollente in tutta Italia. L'anticiclone africano, ormai giunto alla sua massima espansione, continuerà dunque a distribuire caldo e afa a volontà, prima di andare incontro a una lieve flessione nei giorni a venire.

Ancora picchi oltre i 40 gradi

Entrando nello specifico, il sito di 3BMeteo scrive che domenica l'afflusso di aria un po' più fresca determinerà un leggero ridimensionamento delle temperature al Centro Nord, dove comunque la colonnina di mercurio è destinata a toccare punte nell'ordine dei 36-38 gradi. Al Sud e sulle due Isole Maggiori la calura si manterrà invece su valori più estremi, con picchi di 40-41 gradi su foggiano, materano, cosentino e aree interne del cagliaritano. Sul fronte atmosferico, il sole incontrerà pochissimi ostacoli, salvo alcuni addensamenti tra mattina e pomeriggio su Alpi e Prealpi, associati a locali rovesci e brevi temporali anche intensi specie sui settori di Nord Est.

Quando finirà il caldo

Come conferma anche il team de iLMeteo.it, c'è una buona probabilità che le cose possano cambiare nel corso della prossima settimana, per via di un'incursione instabile destinata a indebolire lo scudo anticiclonico in corrispondenza delle regioni settentrionali. Tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio, questa nuova configurazione potrebbe dare vita a fortissimi temporali a macchia di leopardo al Nord, accompagnati da un momentaneo calo sia delle massime che delle minime. Seppure in mondo più contenuto, il ridimensionamento dovrebbe riguardare anche i settori centrali, mentre non sembra prevista alcuna tregua della canicola al Sud.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 24 luglio

Nord Ovest

Qualche nube in più sulla Liguria e sui rilievi alpini, per il resto tanto sole. Temperature massime: 28° a Genova, 34° a Torino, 36° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo, ma con brevi e occasionali temporali di calore sulle Alpi del Triveneto, localmente anche forti. Temperature massime: 37° a Bolzano e Bologna, 33° a Venezia.



Centro e Sardegna

Giornata pienamente soleggiata su tutte le regioni, a parte qualche addensamento al mattino sulle coste settentrionali della Toscana. Temperature massime: 35° a Cagliari e Roma, 36° a Firenze.



Sud e Isole

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con caldo particolarmente intenso. Temperature massime: 32° a Napoli, 37° a Bari, 33° a Palermo.