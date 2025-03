Primo giorno di primavera, ma torneranno le piogge in (quasi) tutta Italia. Le previsioni meteo

Roma, 20 marzo 2025 – Oggi è il primo giorno di primavera, o almeno, solo sulla carta. Dopo la giornata soleggiata odierna, il meteorologo Lorenzo Tedici ci mette in guardia sull’inizio di una fase di maltempo molto piovoso. I rovesci dovrebbero colpire già a partire di domani. Il Sud sarà solo marginalmente interessato.

Primavera da piogge e neve

"Da venerdì 21 lo scirocco inizierà a soffiare con forza, soprattutto sul Mar Tirreno, il Liguria e nella Sardegna meridionale, preannunciando un cambiamento meteorologico imminente. Le correnti calde porteranno molte nuvole che copriranno il cielo su gran parte delle regioni, in particolare quelle centro-settentrionali. Nel frattempo, una perturbazione atlantica si avvicinerà al nostro paese” ha dichiarato Tedici, meterologo del sito ilMeteo.it. Domani saranno Liguria e Piemonte le prime a essere colpite dalla pioggia, che peggiorerà significativamente durante il weekend. A seguire, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Toscana, la più colpita di tutte. Per gli amanti dell’inverno, si potrà ancora vedere la neve, ma solo a 1500/1600 metri sulle Alpi.

La mappa di 3bmeteo

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 20. al Nord: sole prevalente, temperature in aumento. Al Centro: bel tempo primaverile. Al Sud: tutto sole e clima piacevole.

Venerdì 21. Al Nord: nubi via via più diffuse, piogge serali su Liguria e Piemonte. Al Centro: cielo coperto in Toscana, nubi sparse altrove. Al Sud: poco nuvoloso.

Sabato 22. peggiora con piogge via via più diffuse e poi forti. Al Centro: piogge diffuse, forti in nottata. Al Sud: tempo stabile, caldo in Sicilia.

Tendenza: domenica piovosa, poi altre piogge nei giorni successivi.