Previsioni meteo, caldo in ascesa. Che tempo fa nel weekend

Roma, 4 agosto 2022 - Le previsioni meteo di domani, venerdì 5 agosto , annunciano una situazione serena e stabile in quasi tutta Italia, a parte qualche breve insidia temporalesca in montagna. La notizia principale riguarda tuttavia il fatto che a partire dalle prossime ore l'ennesima fiammata dell'anticiclone africano provocherà condizioni di caldo molto intenso , destinate a protrarsi nel corso del weekend.



Gli esperti de iLMeteo.it parlano di un venerdì prevalentemente soleggiato , caratterizzato da un'ulteriore fase di espansione dell'alta pressione sub-tropicale sul nostro Paese. In un contesto generale di bel tempo, al pomeriggio non mancherà qualche rapido temporale di calore sull'arco alpino, con la possibilità di l ocali fenomeni intensi (dettagli in fondo all'articolo). Sempre nella seconda metà della giornata, qualche isolato piovasco potrebbe inoltre interessare le aree montuose del Sud. Sul fronte climatico, le temperature si manterranno ampiamente al di sopra delle medie stagionali, con valori in aumento e calura opprimente in particolare al Nord, dove si toccheranno i 38 gradi in Val Padana.

Gli esperti di 3BMeteo anticipano che all'orizzonte sta per profilarsi un weekend dai forti contrasti , con nuovi temporali sui rilievi alpini e prealpini, ma anche temperature molto elevate. Specie nella giornata di sabato 6 agosto si registreranno punte di 38-40 gradi in diverse regioni. A tale proposito vengono segnalate numerose città da bollino rosso in tutto lo Stivale, tra cui Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Cagliari, Napoli, Foggia e Cosenza.

il transito di temporali via via più estesi e localmente violenti al Nord dovrebbe essere accompagnato da unnelle aree interessate dal maltempo, mentre continuerà a fare molto caldo sul resto dell'Italia.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 5 agosto

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, con qualche annuvolamento in più sul Piemonte. Nel pomeriggio temporali sparsi sulle Alpi, con rischio di fenomeni intensi su rilievi del cuneese e torinese. Temperature massime: 30° a Genova, 34° a Torino, 38° a Milano.



Nord Est

Al mattino ampiamente soleggiato su tutte le regione. A seguire instabilità temporalesca sui rilievi alpini, con rovesci localmente forti in Alto Adige. Temperature massime: 37° a Bolzano, 38° a Bologna, 33° a Venezia.



Centro e Sardegna

Cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto, salvo qualche velatura diurna sulla dorsale appenninica. Temperature massime: 32° a Cagliari, 37° a Firenze, 35° a Roma.



Sud e Isole

Prevalenza di sole, ma con qualche occasionale focolaio temporalesco nelle ore pomeridiane sui rilievi di Basilicata e Calabria. Temperature massime: 33° a Napoli e Palermo, 35° a Bari.