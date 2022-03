Previsioni meteo, sabato freddo e con qualche precipitazione (anche nevosa)

Le previsioni meteo di domani, sabato 12 marzo, annunciano un inizio di weekend caratterizzato dall'attacco di due distinte minacce atmosferiche: da una lato le correnti gelide provenienti dalla Russia, dall'altro una vortice ciclonico di origine atlantica. Le premesse poco rassicuranti non devono tuttavia far pensare a un fine settimana monopolizzato dal maltempo. Farà infatti piuttosto freddo e ci saranno molte nubi, ma di precipitazioni se ne vedranno nel complesso poche, a parte qualche scroscio di pioggia sulle due Isole Maggiori e un po' di neve a bassa quota sulle Alpi.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato una perturbazione atlantica impatterà sulla Sardegna e sulla Sicilia, nel primo caso con rovesci di crescente intensità e forti venti di Scirocco, nel secondo con piovaschi non troppo sostenuti. Al contempo si verificheranno deboli nevicate sulle montagne occidentali del Piemonte, con possibili fiocchi a fondovalle, comunque in esaurimento entro sera. Sul resto del Paese il tempo sarà invece prevalentemente stabile, anche se si registreranno abbondanti addensamenti nuvolosi su Nord Ovest e medio Tirreno.



Per quanto riguarda i flussi di aria fredda, a risentirne maggiormente saranno le regioni adriatiche e in generale un po' tutto il Centro Nord. Qui le temperature scenderanno sotto le media climatiche attese in questo periodo, creando inoltre i presupposti per estese gelate in pianura nella notte tra sabato e domenica.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 12 marzo