Le previsioni meteo di domani, venerdì 28 maggio, annunciano una giornata soleggiata in tutta Italia, con temperature oltre i 25 gradi. Tuttavia nel weekend la situazione cambierà ancora una volta, per via di un vortice ciclonico in arrivo dalla Scandinavia che provocherà un peggioramento del tempo.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che venerdì l'alta pressione garantirà generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Qualche addensamento più spesso potrebbe interessare a tratti soltanto il Piemonte e la Sicilia, ma in un contesto sempre asciutto. Parallelamente, da Nord a Sud le massime tenderanno a salire di qualche punto, assestandosi in media tra i 25 e i 27 gradi. I meteorologi sottolineano che non si registreranno picchi eclatanti e che i termometri supereranno raramente la soglia dei 30 gradi: il clima sarà insomma mite, ma mai troppo caldo, in particolar modo in corrispondenza delle zone costiere.



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 28 maggio

Nel corso del fine settimane la fase di stabilità verrà interrotta dall'irruzione di una massa di aria fredda dal Nord Europa, che alimenterà una circolazione depressionaria con annessae un nuovo un calo delle temperature. A confermarlo sono anche gli esperti di 3BMeteo, secondo cuivedremo comparire isu Alpi, Prealpi e Nord Appennino tra pomeriggio e sera, in successiva estensione su Val Padana e Liguria.il fronte instabile dovrebbe spostarsi verso il Centro Sud, portando rovesci in principio su Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, e poi dal pomeriggio su Campania, Molise e alta Puglia. La situazione dovrebbe invece migliorare al Nord, dove però, al pari dei settori adriatici, ile i termometri faticheranno a raggiungere i 20 gradi.Qualche annuvolamento sul Piemonte (ma senza pioggia), per il resto molto sole. Temperature massime: 19° a Genova, 24° a Torino, 25° a Milano.Generali condizioni di bel tempo, con clima particolarmente caldo in Emilia Romagna. Temperature massime: 26° a Bolzano, 27° a Bologna, 20° a Venezia.Ampio soleggiamento su tutte le regioni, salvo qualche nuvola in più a disturbare la Sardegna meridionale. Temperature massime: 23° a Cagliari, 28° a Firenze, 27° a Roma.Cielo a tratti coperto sui settori meridionali della Sicilia specie al mattino; altrove sole a volontà. Temperature massime: 26° a Napoli, 24° a Bari, 25° a Palermo.