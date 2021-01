Le previsioni meteo di domani, venerdì 8 gennaio, annunciano una giornata caratterizzata da varie precipitazioni al Centro Sud e tempo più asciutto sulle regioni settentrionali, dove in compenso farà molto freddo. Nel weekend l’arrivo in Italia di una perturbazione atlantica provocherà nevicate fino in pianura al Centro Nord, mentre all’estremo Sud i termometri voleranno in modo sorprendente oltre i 20 gradi, grazie all’afflusso di venti caldi dall’Africa.



Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì "il Centro e gran parte del Sud continueranno ad essere disturbati da nubi irregolari", che porteranno piogge sparse su Sardegna, settori adriatici, Campania e Basilicata (tutti i dettagli in fondo all’articolo). Al Nord invece prevarrà il sole, ma bisognerà fare i conti con i termometri sottozero di notte e di prima mattina in diverse città della Pianura Padana, Milano inclusa. In Lombardia e Piemonte le quotidiane nebbie mattutine potrebbero inoltre persistere anche nelle ore centrali della giornata, favorendo così le gelate.





I meteorologi avvertono che nel fine settimana l’avvicinamento di un vortice ciclonico piloterà una perturbazione atlantica, che a partire dalla Sardegna coinvolgerà il resto del Paese, al netto di qualche clamoroso fuori programma. Secondo gli esperti di 3BMeteo, sabato 9 gennaio piogge e rovesci "si estenderanno rapidamente alle regioni centro-meridionali peninsulari", mentre la neve cadrà in abbondanza lungo gli Appennini, scendendo a quote collinari su bassa Toscana, Marche, Abruzzo e Molise. Domenica 10 gennaio previsto ancora maltempo in Sardegna e al Centro Sud, ad eccezione di Salento, Calabria e Sicilia. Proprio in Sicilia il clima assumerà addirittura contorni primaverili, con punte di 23 gradi a Palermo. Nel frattempo i fenomeni piovosi si allargheranno più a Nord e le nevicate dovrebbero spingersi fino alla Pianura Padana, con fioccate su Emilia, bassa Lombardia, basso Piemonte e Triveneto.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 8 gennaio

Nord Ovest

A tratti nuvoloso sulla Pianura Padana, con nebbie persistenti nella valli alpine di Piemonte e Lombardia. Per il resto prevalenza di sole. Temperature massime: 1° Torino e 2° Milano.



Nord Est

Cielo poco o non troppo nuvoloso con spazio per ampie schiarite. Più coperto in Emilia Romagna. Temperature massime: 5° a Bologna e 7° a Venezia.



Centro

Tempo instabile su Sardegna, Marche, Abruzzo e basso Lazio, con precipitazioni a carattere sparso. Cielo maggiormente sereno in Toscana e restanti zone del Lazio. Temperature massime: 8° a Firenze e 11° a Roma.



Sud e Isole

Piogge sparse su Campania, Basilicata, Molise e Puglia specie nella seconda metà della giornata. Più asciutto e soleggiato in Calabria e Sicilia. Temperature massime: 13° a Napoli, 11° a Bari, 18° a Palermo.