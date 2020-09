Le previsioni meteo di domani, venerdì 11 settembre, annunciano maltempo su una buona fetta del Nord e del Centro, nonché sulle due Isole Maggiori. La colpa è da attribuire a un'area depressionaria che, dopo avere sostato sulle Baleari, si è spostata nelle ultime ore sul Mediterraneo e in particolare sulla Sardegna. La situazione di instabilità avrà comunque vita piuttosto breve: nel weekend un nuovo irrobustimento del vortice ciclonico riporterà il sole su quasi tutta Italia, al netto di qualche inevitabile residua precipitazione.



Procedendo con ordine, il team de iLMeteo sottolinea che nelle giornata di venerdì nubi e temporali interesseranno le Alpi, il Piemonte, la Lombardia occidentale (Milano e Pavia), la Liguria, la Toscana, l’Umbria, il Lazio, la Sardegna e infine la Sicilia. I fenomeni, scrivono i meteorologi, potrebbero risultare piuttosto intensi nelle ore diurne, per poi affievolirsi quasi del tutto verso sera. Sul resto del Paese il tempo si manterrà al contrario in prevalenza asciutto e soleggiato, con massime fino a 30 gradi a Nord Est, 34 gradi al Centro e 31 gradi al Sud. Il clima risulterà invece più fresco nelle aree bagnate dalle pioggia.

La mappa di 3bmeteo

Per quanto riguarda sabato e domenica, gli esperti di 3BMeteo anticipano che la saccatura tenderà sempre più a indebolirsi, lasciando in eredità solo qualche rovescio o temporale su rilievi alpini, Sicilia e Sardegna. Per il resto sarà un weekend di stampo estivo e con temperature in generale aumento, anche se per fortuna non verranno raggiunte condizioni di caldo eccessivo o sgradevole.

Il dettaglio di venerdì 11 settembre

Nord Ovest

Maltempo diffuso su rilievi alpini e pianure di Piemonte e Lombardia occidentale, con temporali a tratti intensi. Mix di piogge e schiarite sulla Liguria. Temperature in calo: 21° a Torino e 23° a Milano.



Nord Est

Qualche temporale sparso al pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennini Emiliani. Per il resto cielo mediamente sereno o non troppo nuvoloso. Clima abbastanza caldo: 28° a Venezia e 30° a Bologna.



Centro

Temporali su Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria, localmente anche di forte intensità. Bel tempo sul versante Adriatico. Previsti 34° a Firenze e 28° a Roma.



Sud e Isole

Tempo prevalentemente soleggiato su tutte le regione, fatta eccezione per la Sicilia, dove si preannunciano rovesci temporaleschi dal pomeriggio. Punte di 31° a Napoli, 30° a Bari e 27° a Palermo.

