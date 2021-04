Le previsioni meteo di domani descrivono un'Italia spaccata a metà: venerdì 23 aprile sarà infatti una giornata prevalentemente soleggiata al Nord e su parte del Centro, ma molto piovosa al Sud. Lo scenario è destinato a cambiare nel weekend del 25 aprile, quando il ritorno dell'anticiclone africano porterà sole e caldo per tutti.



Procedendo come sempre con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che venerdì il passaggio sul nostro Paese di una perturbazione atlantica avrà ripercussioni soprattutto sulle regioni meridionali e sulla Sardegna, dove si verificheranno piogge diffuse e locali temporali. Qualche pioggia bagnerà anche Abruzzo e Lazio, mentre sulle restanti regioni centrali e al Nord il tempo sarà più stabile, con ampie schiarite e temperature in ascesa.



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 23 aprile

Salvo qualche residuo disturbo che si attarderà al Sud, ilgarantirà poi un fine settimana di piena primavera. La conferma arriva anche dagli esperti di 3BMeteo, che perprevedono cielo per lo più sereno al Centro Nord e le ultime note instabili sul Meridione, conspecie sull'aera ionica, destinati comunque a esaurirsi tra pomeriggio e sera., giorno dell'annuale festa della Liberazione, l'influsso dell'anticiclone si estenderà su tutto lo Stivale, mettendo sul piatto, oltre a un bel sole,in Val Padana, Sardegna e Sicilia.Bel tempo prevalente, ad eccezione di qualche foschia al mattino sulla bassa Lombardia. Temperature massime: 18° a Genova, 20° a Torino e Milano.Condizioni generali di bel tempo, con possibili foschie mattutine sulle pianure dell'Emilia e qualche nuvola in più in Romagna. Temperature massime: 22° a Bolzano, 20° a Bologna, 17° a Venezia.Tempo instabile in Sardegna, con piogge e locali temporali specie sui comparti meridionali. Qualche precipitazione su Lazio e Abruzzo, più asciutto e soleggiato altrove. Temperature massime: 17° a Cagliari, 22° a Firenze, 20° a Roma.Maltempo diffuso su tutte le regioni, con piogge sparse, localmente anche di discreta intensità. Temperature massime: 15° a Napoli, 14° a Bari, 17° a Palermo.