Roma, 6 agosto 2019 - Temporali in arrivo sul Nord Italia, in un prima fase indicativamente sopra la linea del Po. Le previsioni meteo per le prossime ore annunciano un peggioramento al Settentrione, che coinvolgerà anche il Centro tra mercoledì e giovedì. Italia quindi ancora divisa in due. Il Nord - spiega ilMeteo.it - continua ad essere lambito da masse d'aria moderatamente instabile, mentre il Sud e parte del centro rimangono esposti ai venti più caldi in risalita dal nord Africa. Quindi già oggi le regioni alpine e prealpine di Valle d'Aosta, Piemonte nord-occidentale, Valtellina, Varesotto, Orobie, Alto Adige, Dolomiti Bellunesi e Carso dovranno fare i conti con focolai temporaleschi nelle ore più calde e in quelle serali. I temporali coinvolgeranno le zone di pianura e città come Torino, Milano, Padova, Vicenza, Venezia. Nella notte i fenomeni potranno essere forti tra Verbano e Varesotto con locali nubifragi.

Dal tardo pomeriggio aumento dell'instabilità a partire dai rilievi nordoccidentali con fenomeni anche in pianura; domani nuovo peggioramento dalle ore centrali. Raffiche di #vento e #grandine potranno essere associate agli episodi temporaleschi più intensi #meteoPiemonte pic.twitter.com/fSk0u0YlVC — Arpa Piemonte (@ArpaPiemonte) 6 agosto 2019

Le previsioni del tempo per mercoledì e giovedì

Da domani, mercoledì 7, il flusso più instabile atlantico - dice ilMeteo.it - riuscirà a scendere di latitudine interessando maggiormente il Nord Italia da ovest verso est: ancora temporali abbondanti, con grandine e violenti colpi di vento sulle pianure piemontesi, su quelle della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e su città come Torino, Vicenza, Padova, Venezia e Milano. Giovedì 8 agosto la perturbazione scivolerà verso Sud Wst, coinvolgendo il Veneto, l'Emilia-Romagna e successivamente l'Appennino Tosco-Emiliano tra Toscana, Umbria e Marche. Completamente diversa la situazione del Paese: sempre secondo www. ilmeteo.it, i termometri potranno salire fino a 40 gradi sulle aree interne delle Sardegna, come a Sanluri e Carbonia, ma anche in Sicilia, come a Siracusa e Catania. Molto caldo sul resto del sud con temperature oscillanti intorno ai 35-37 gradi specie su Calabria, area ionica della Basilicata e sud della Puglia. I valori massimi saliranno anche su molte zone del centro, ad esempio a Roma e Firenze dove domani si toccheranno picchi intorno ai 34-35 gradi. Si starà un po' meglio lungo i litorali anche se l'umidità manterrà un tipo di clima piuttosto afoso.

Incendi, allerta massima in Sardegna

Giornata da bollino rosso in Sardegna per il pericolo incendi, in concomitanza con l'arrivo del caldo. L'allerta della Protezione civile regionale è massima nel basso Sulcis e nel Campidano, tra Cagliari e Oristano. Attenzione rinforzata (codice arancione) nel resto dell'Isola tranne nel Sassarese e nella costa orientale dal Nuorese a Villasimius.

🔥💧🌳Quando un #incendio boschivo è sotto controllo?

e cosa vuol dire incendio in bonifica? ⤵️ pic.twitter.com/3cT6oo0lZN — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 5 agosto 2019

Il meteo del weekend? Sole

Per il weekend, annuncia 3bmeteo, è possibile il rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia, con una nuova intensa ondata di caldo che questa volta potrebbe interessare anche le regioni del Centro Nord, con temperature in deciso rialzo fin verso i 35 gradi ma con picchi anche di 38-41 gradi al Centro Sud, specie sulle aree interne del versante tirrenico e sulle Isole maggiori.

Anche ilMeteo.it parla di un fine settimana di sole e bel tempo

Ferragosto, brutte sorprese in agguato

Continua a farsi strada l'ipotesi di una svolta netta a ridosso di Ferragosto. "Una freccia di aria fredda islandese punterà all’anticiclone africano ferendolo mortalmente": è questa l'ipotesi di IlMeteo.it.

Meteo: BOMBA METEOROLOGICA ISLANDESE entro Giovedì 15 Agosto, ecco le CONSEGUENZE in ITALIA » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/XW1zaBoiBP #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 6 agosto 2019

Anche 3bmeteo.com accenna alla possibilità del "passaggio di un fronte perturbato anche al Nord, con fenomeni temporaleschi che potrebbero risultare anche di forte intensità", ma ricorda che si tratta una tendenza che dovrà essere confermata.

