Previsioni meteo: in arrivo temporali, grandine e trombe d'aria. Le zone a rischio

Roma, 24 maggio 2022 - Allerta meteo della Protezione civile per una perturbazione di origine atlantica attualmente sulla Spagna, che raggiungerà nelle prossime ore l'Italia. Gli esperti di previsioni meteo annunciano piogge e temporali sulle regioni settentrionali. A partire dalla serata di oggi dunque precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento su Piemonte, Lombardia, Veneto e Provincia di Bolzano, in estensione all'Emilia-Romagna.

Il caldo avanza al Centro Sud

L'Italia sarà dunque divisa in due: mentre il maltempo si avvicina al Nord, al Centro Sud - sottolinea ilMete.it - le temperature arriveranno fino a 37 gradi. Il settentrione è stato infatti il territorio più colpito dall'aria calda umida africana, a iniziare dal 10 maggio, con massime sui 30 gradi all'ombra senza soluzione di continuità: il picco del caldo è stato raggiunto nella giornata di sabato 21, a un mese esatto dall'estate, con 34 gradi all'ombra in Emilia e 32-33 gradi diffusi anche tra Lombardia e Piemonte, con valori record per il mese di maggio nella zona di Torino. Adesso Hannibal cede il passo, al Nord, a correnti più fresche e instabili, mentre 'gonfia il petto' al Centro Sud con la canicola in ulteriore intensificazione: sono in arrivo 35-36 gradi di massima con picchi non esclusi anche di 37 gradi. Il caldo sarà dunque opprimente per alcuni giorni soprattutto sulla fascia adriatica, dall'Abruzzo alla Puglia.

La mappa di 3bmeteo