Roma, 27 marzo 2020 - Le previsioni meteo di domani, sabato 28 marzo, preannunciano un weekend in cui il tempo sarà in via di miglioramento. L’azione del vortice ciclonico si sta esaurendo, anche se la bassa pressione genererà un po' di instabilità soprattutto al Sud. Ma si riducono notevolmente i piovaschi e i temporali dei giorni scorsi.



Il team de iLMeteo.it avverte che dopo i temporali arriva il sole su tutto il Nord, con rialzo generalizzato di temperature "con valori massimi che saliranno fino a 17-21°C su molte regioni". Vedremo un sabato mattina abbastanza mite dappertutto, mentre al pomeriggio sono possibili sviluppi di rovesci su Appennino centrale, Sicilia e Calabria.

Sole diffuso invece al Nord, a parte qualche nube sulle alpi confinali.

La mappa di 3bmeteo

Anche i meteorologi di 3BMeteo offrono uno scenario da Italia divisa in due, con fenomeni residui su Abruzzo e sulle regioni meridionali dello Stivale.

Per domenica, entrambi i siti prevedono un avvio di giornata con ampio soleggiamento e un ulteriore aumento delle temperature. Il pomeriggio porterà però cattive notizie, con peggioramenti al Nord e temporali fra Alpi e Prealpi, che in serata potrebbero raggiungere le zone di pianura. Bel tempo nella prima parte di domenica anche al Centro e al Sud, poi temporali in arrivo specie nelle zone appenniniche; instabilità altrove.

Le previsioni nel dettaglio di sabato 28 marzo



Nord Ovest

Un sabato di sostanziale bel tempo su tutti i settori, a parte alcuni addensamenti nelle zone alpine, dove saranno possibili piovaschi a bassa quota, soprattutto nel pomeriggio. Salgono le temperature, con massime di 18°C a Torino e 17° a Milano.



Nord Est

Situazione ancora migliore a Nord Est, che vedrà bel tempo un po' ovunque. Qualche nuvola di passaggio solo nelle zone montane di Veneto e Trentino e sul Friuli settentrionale. Sole sulle coste e massima di 17°C a Venezia.



Centro

Il tempo migliora al Centro rispetto e ieri: nubi irregolari e precipitazioni residue nel pomeriggio solo nell’Appennino fra Lazio e Abruzzo. Per il resto si prevedono ampie schiarite sia sulle coste tirreniche che su quelle adriatiche. A Roma massima di 18°, così come a Firenze.



Sud e Isole

Giornata movimentata al Sud, con nubi di passaggio sulla Sicilia e qualche piovasco locale, in estensione sulla Calabria tirrenica. In generale però si registrano miglioramenti nel resto delle regioni, con il sole che ricompare su Puglia, Basilicata e Sardegna. 16° di massima a Napoli e a Palermo.