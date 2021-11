Roma, 28 novembre - Arriva l'inverno. Ci aspettano giorni di freddo artico, con neve a basse quote, pioggia, venti forti e prime gelate. In Alto Adige nella prima domenica d’Avvento in alta montagna la colonnina di mercurio è scesa anche fino a -19 gradi e sono caduti fino a 40 centimetri di neve. Fiocchi bianchi anche già a 500 metri. Nella prima domenica di apertura dei tradizionali Mercatini di Natale dopo la sospensione di un anno a seguito della pandemia - quest’anno ingressi contingentati e con rilascio di un braccialetto previo controllo del green pass ai varchi - la provincia piuù settentrionale d’Italia si è risvegliata con un paesaggio natalizio.

"Correnti artiche stanno irrompendo sul Mediterraneo centrale alimentando una saccatura depressionaria responsabili di instabilità diffusa e temperature e quota neve in calo", la sintesi di 3bmeteo. Le perturbazioni più attive coinvolgono "le regioni centro-meridionali, più direttamente quelle del versante tirrenico" e il Nordest. "In entrambi i casi - scrive il sito di 3bmeteo - si ha a che fare con una netta diminuzione delle temperature e di conseguenza anche della quota neve, che in alcuni casi è stata copiosa. Oltre a piogge e neve vanno presi in considerazione anche i venti, molto sostenuti dai quadranti occidentali, in grado di provocare mareggiate sulle coste esposte".

Prima neve in Sardegna

A essere colpite dalle prime nevicate sull'isola sono state in particolare le province di Nuoro e Sassari. A Fonni stamattina vette imbiancate a su Separadorju, a 1400 metri. Non hanno bisogno di parole le foto e i video postati su Facebook dalla Case vacanze Fonni. Ma le temperature sono destinate a scendere nelle prossime ore e la nevve potrebbe arrivare anche a quote inferiori tra gli 800 e i mille metri. Allerta anche per mareggiate.

La mappa

Alpi e Appennini

Scrive sempre 3bmeteo che nella notte le precipitazioni "hanno interessato gran parte delle regioni centro-orientali e già dai 400-500 metri hanno assunto carattere nevoso, imbiancando Trentino-Alto Adige, Dolomiti venete e Alto Friuli con uno strato di anche 20 centimetri". Ancora: sull’Appennino settentrionale "nella notte la neve è caduta fino a 1000-1200 metri sulla dorsale appenninica tosco-emiliana lasciando al suolo uno strato di oltre 20 centimetri sull’Abetone e sul Cimone. Nevicate ancora in corso tra bassa Toscana, Umbria e Marche a partire dai 1000-1200 metri, mentre sulla dorsale laziale-abruzzese il limite pioggia-neve risulta intorno a 1500 metri.

Allerta

Il dipartimento della Protezione civile ha diramato l’allerta rossa su parte della Calabria, arancione su Campania, Basilicata e Calabria, gialla su nove regioni. Temporali e venti forti al Centro-Sud

Previsioni lunedì 29

Ancora freddo e neve in collina anche al centro-sud. "Situazione estremamente dinamica - è la previsione di 3bmeteo -, caratterizzata da forti venti mediamente nordoccidentali che trasporteranno una serie di impulsi in discesa dal Nord Europa. Uno di questi interesserà in giornata le Alpi confinali, ma soprattutto Sardegna e regioni centro-meridionali, con maltempo intenso, rovesci e temporali anche violenti, grandinate e nevicate a quote collinari".