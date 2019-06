La Festa delle Repubblica sarà una giornata serena, quasi perfetta: le previsioni meteo di domenica 2 giugno in Italia promettono un bel clima, adatto a celebrare il compleanno della nostra Repubblica. Ma non dappertutto. Gli esperti di iLMeteo.it dichiarano che “è l’ora delle maniche corte” e spiegano che se Nord e Centro manterranno un tempo meteorologico dolce e asciutto lungo tutte le 24 ore, il pomeriggio del Sud vedrà il passaggio del fronte ciclonico fresco, così come successo ieri e Venerdì. Sono infatti previste piogge fra Campania, Puglia e Calabria, ma le nubi nere dovrebbero andarsene verso sera.











La settimana entrante vedrà ancora un'Italia a due velocità dal punto di vista del meteo. Se al Nord le giornate continueranno sotto la benedizione del sole e di temperature piacevolissime, il Sud non uscirà dall'instabilità se non dopo martedì, quando la circolazione ciclonica e le temperature fresche finiranno il loro effetto e lasceranno spazio al sole e ai primi caldi di stagione.











Previsioni del tempo di domenica 2 giugno: Nord Ovest

Al di là di qualche nube sparsa nelle zone alpine, l'Italia nordoccidentale vivrà una bella domenica dal punto di vista meteo, con il sole e irradiare la costa ligure e il centro del Piemonte. Le temperature si mantengono semi-estive, con 28° a Torino e 29° a Milano.





Nord Est

Tempo piacevole anche nelle zone di Nord Est, con sole alto nel cielo sulle pianure e sulle coste venete; solo qualche nube nelle zone montuose e di confine, ma senza precipitazioni. Rischio di temporali pomeridiani nella zona dell’Appennino tosco emiliano. Se avete intenzione di fare una gita a Venezia non ve ne pentirete: nel pomeriggio ci saranno 23°.



Centro

Mattinata soleggiata sia all'interno che lungo le coste adriatiche e tirreniche. Nel pomeriggio invece qualche rovescio sulla dorsale appenninica, Alto Lazio e Abruzzo. La serata dovrebbe essere asciutta e serena dappertutto, allineandosi al resto delle regioni centrali. Bella giornata soleggiata su tutta la Sardegna. Temperature molto gradevoli, con 27° a Firenze e 26° a Roma.



Sud e Isole

A una domenica mattina caratterizzata da cielo sereno farà seguito un pomeriggio instabile, con rovesci su tutte le zone appenniniche e le coste pugliesi, calabresi e campane. La perturbazione si attenuerà in serata. Bel tempo nel resto del meridione e sulla Sicilia, con 22° a Bari e 21° a Palermo.