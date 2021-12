Le previsioni meteo di domani, venerdì 17 dicembre, annunciano una giornata prevalentemente stabile sull'Italia, a parte qualche annuvolamento sull'Adriatico e al Sud, condito da rarissime precipitazioni. Nel corso del weekend, l'arrivo di correnti fredde da oriente dovrebbe creare qualche disturbo in più, ma nel complesso la situazione si manterrà piuttosto buona.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it puntualizza che venerdì "l'atmosfera sull'Italia non subirà grossi scossoni". Questo significa che l'alta pressione presente in questi giorni continuerà a proteggere il nostro Paese, regalando molto sole soprattutto al Nord e lungo il Tirreno, al netto delle solite foschie in Val Padana. Al mattino, scrive il sito, un po' di nubi copriranno il cielo "sui versanti adriatici, sulla Sardegna meridionale, sugli Appennini meridionali, in Puglia e sulla Sicilia settentrionale", ma con fenomeni piovosi quasi assenti e una generale tendenza al rasserenamento dal pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature si starà ancora abbastanza bene, nonostante una lieve flessione dei termometri al Sud, per via del clima ventoso.

Nel fine settimana, l'anticiclone verrà minacciato da un blocco di aria gelida proveniente dai Balcani, cosa che renderà più vulnerabili alcune aree dello Stivale. Nel confermare tale scenario, 3BMeteo anticipa che sabato 18 dicembre la nuvolosità aumenterà "su Puglia centro-meridionale, Basilicata e Calabria, dove compariranno piogge sparse e nevicate dai 600-700 metri". Gli effetti dell'impulso freddo si esauriranno comunque già nella giornata di domenica 19 dicembre, salvo qualche residuo (ma innocuo) addensamento destinato ad attardarsi "su Puglia, Lucania e nordest Sicilia", concludono gli esperti.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 17 dicembre

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, ma con nebbie e foschie in Pianura Padana, localmente persistenti anche nel corso del giorno. Temperature massime: 13° a Genova, 8° a Torino, 6° a Milano.



Nord Est

Al mattino più nuvoloso sulle coste romagnole e qualche nebbia sulle pianure del basso Veneto; per il resto cielo prevalentemente sereno. Temperature massime: 11° a Bolzano, 8° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Nubi sparse su Marche, Abruzzo e Sardegna meridionale (qui occasionali piovaschi) in avvio di giornata, con successive schiarite. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature massime: 4° a Cagliari, 11° a Firenze, 13° a Roma.



Sud e Isole

Nuvoloso o coperto al mattino su Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia del Nord, e più in generale sui rilievi appenninici, ma con basso rischio di pioggia. Nel pomeriggio sole un po' ovunque, in un contesto ventoso. Temperature massime: 14° a Napoli e Bari e Palermo.