Le previsioni meteo di domani, sabato 18 dicembre, descrivono un inizio di weekend segnato dall'arrivo di un carico di aria fredda dai Balcani, che farà peggiorare un po' il tempo al Sud, riportando qualche fiocco di neve a bassa quota. La contemporanea presenza dell'alta pressione eviterà comunque guai maggiori, e anzi aiuterà il resto dell'Italia a mantenere condizioni per lo più stabili e soleggiate.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato sul medio Adriatico e a Sud si osserverà "un moderato aumento delle nubi", accompagnato per fortuna da un rischio di fenomeni che "risulterà piuttosto basso". Il cielo tenderà a coprirsi soprattutto in corrispondenza degli Appennini lucani e calabresi, con la possibilità di occasionali piogge e spruzzate di neve a partire dai 600 metri. Sul lato tirrenico, in Sardegna e al Nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con l'eccezione della Pianura Padana, che si sveglierà avvolta dalla nebbia. La situazione non migliorerà necessariamente ovunque con il passare delle ore: in alcune zone, sottolineano gli esperti, "la giornata sarà destinata a trascorrere all'insegna di un'atmosfera grigia" e ci sarà da battere i denti, alla luce di "un contesto climatico piuttosto rigido, a tratti gelido".

Domenica 19 dicembre l'impulso freddo si sposterà verso il Mediterraneo orientale e i suoi effetti andranno a scomparire. Come conferma anche il sito di 3BMeteo, nella seconda metà del weekend "il tempo migliorerà al Sud Italia con il ritorno di cieli poco nuvolosi", mentre continuerà a splendere il sole sulle regioni centro-settentrionali, a parte le solite "nebbie sulla Val Padana, anche fitte lungo il corso del Po, in parziale diradamento diurno".

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 18 dicembre

Nord Ovest

Banchi di nebbia in pianura, a volte persistenti nel corso della giornata. Molto soleggiato sui rilievi alpini e in Liguria. Temperature massime: 13° a Genova, 3° a Torino, 2° a Milano.



Nord Est

Nebbie diffuse sulle pianure venete ed emiliane, bel tempo altrove. Temperature massime: 7° a Bolzano, 3° a Bologna, 6° a Venezia.



Centro e Sardegna

Cielo sereno su Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria; qualche nube in più su Marche e soprattutto Abruzzo, ma in assenza di precipitazioni. Temperature massime: 14° a Cagliari, 11° a Firenze, 12° a Roma.



Sud e Isole

Tempo variabile con neve a quote collinari sugli Appennini calabri e lucani. Qualche rovescio temporalesco alternato a schiarite sul versante ionico della Calabria. Un po' nuvoloso anche sul Nord della Sicilia; per il resto soleggiato. Temperature massime: 12° a Napoli, 10° a Bari, 14° a Palermo.