Ultime piogge prima dell'anticiclone di Santa Lucia. Le previsioni meteo di domani, sabato 12 dicembre, descrivono una situazione atmosferica caratterizzata da nuove piogge e qualche nevicata in montagna. Tuttavia la seconda metà di weekend riserverà un gradito cambiamento: domenica 13 dicembre, in corrispondenza della festa dedicata a Santa Lucia, si aprirà infatti una parentesi soleggiata, che dovrebbe poi prolungarsi per una manciata di giorni.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che sabato "l'Italia dovrà ancora fare i conti con una circolazione ciclonica" che manterrà "tempo instabile su alcune regioni del nostro Paese". Le precipitazioni si concentreranno soprattutto sul Tirreno, dalla Toscana alla Calabria, e sulle due Isole maggiori, lasciando invece all'asciutto il versante adriatico. Nel frattempo, dopo un avvio instabile, i fenomeni tenderanno ad esaurirsi al Nord, dove nel corso della giornata riuscirà a farsi largo un po' di sole (ma non ovunque: dettagli in fondo all'articolo).



Le previsioni nel dettaglio di sabato 12 dicembre

Si arriva così al, che grazie della rimonta dell'alta pressione vedrà un progressivo. A tale proposito, gli esperti di 3BMeteo spiegano che domenica 13 dicembre il tempo inizierà a migliorare a partire dalle regioni centro-settentrionali, mentre il Sud dovrà pazientare fino a sera prima di salutare gli. Stando alle attuali proiezioni, l'alta pressione sembra poi destinata a mettere temporaneamente radici sul Mediterraneo centrale, inaugurando una, di cui beneficerà tutto lo Stivale.Al mattino deboli piogge a tratti su Liguria e bassa Lombardia, in esaurimento con il passare delle ore. Sprazzi di sereno nel pomeriggio. Ancora neve sulle Alpi di confine. Temperature massime: 7° a Torino e 8° a Milano.Prima metà di giornata con piogge residue su Emilia Romagna e Triveneto; più asciutto ma moderatamente nuvoloso nel pomeriggio. Temperature massime: 10° a Venezia e 8° Bologna.Rovesci e qualche temporale su Toscana, Lazio e Sardegna); moderate precipitazioni in Umbria. Possibili nevicate sugli Appennini sopra i 1300-1500 metri. Alternanza di nuvole e sole nelle Marche e in Abruzzo. Temperature massime: 10° a Firenze e 12° a Roma.Cielo coperto lungo il Tirreno, con piogge su Campania, Calabria e Sicilia (qui anche temporali). Cielo non troppo nuvoloso sulle altre regioni. Temperature massime: 13° a Napoli e Bari, 15° a Palermo.