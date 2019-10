Roma, 28 ottobre 2019 - Precipita il termometro: le previsioni meteo confermano quanto già anticipato ieri. Con l'arrivo di una perturbazione di origine scandinava, l'Italia saluta l'insolita appendice estiva. Le prime avvisaglie si sono manifestate già oggi, ma è da domani, martedì 29 ottobre, che l'autunno presenterà il conto. La bassa pressione accompagnata da correnti umide e fredde produrrà i suoi effetti da prima sul Nord, spingendosi fino a Toscana e Marche, quindi abbraccerà tutto il Centro prima di estendersi al Meridione. Gli esperti concordano: la colonnina di mercurio è destinata a crollare bruscamente con uno sbalzo di 10°C. Vediamo la situazione nel dettaglio.

Aggiornamento / Temperature a picco: quando e dove

Previsioni del tempo: domani la svolta

Per domani, martedì 29 settembre, si attende un netto peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali che, avvisa iLMeteo.it provocherà un "corposo calo delle temperature". In giornata tenderanno a rinforzare i venti di Bora che soffieranno inizialmente su Nordest per poi investire subito la fascia costiera dell'Adriatico centrale. 3BMeteo.com prevede "piogge sparse al mattino, più frequenti su Alpi, Levante Ligure ed Emilia Romagna, in giornata anche sul Triveneto, più isolate sul Piemonte occidentale". Fino dalle prime ore della giornata anche l'alta Toscana sarà interessata da fenomeni sparsi, "in lenta estensione alle alte Marche entro sera", alla Sardegna e al Lazio. Al Sud il bel tempo ed il tepore resistono, con l'eccezione della Sicilia, ancora colpita da una generale instabilità.

Arriva il freddo: crollo di 10°C

Nelle giornate successive la tendenza si consoliderà. Mercoledì 30 ottobre, "oltre ad un netto ed ulteriore peggioramento delle condizioni meteo al Centro e su gran parte del Nord, il quadro termico subirà un deciso raffreddamento", avvisa iLMeteo.it. In città come Torino, Milano e Bologna, le temperature massime non supereranno i 16°C. Ma i valori caleranno anche a Firenze dove le massime attese sono intorno ai 18°C. A Roma sono previsti 20-21°C. Le piogge raggiungeranno alta Campania e Puglia entro sera: continuano i fenomeni sparsi in Sicilia mentre le regioni ioniche resteranno indenni.

Giovedì 31 ottobre porterà con sé un'ulteriore raffreddata: al Nord, dove si schiariranno progressivamente i cieli, assisteremo a un crollo delle minime. "Su molte città della Val Padana si registreranno valori intorno ai 6/8°C e massime non superiori ai 12/14°C". Appena sopra le temperature attese al Centro. E una diminuzione, anche se meno accentuata, è prevista al Sud, che sarà raggiunto dal fronte perturbato: massime previste intorno ai 20-21°C.

(L'articolo continua sotto la mappa)

Meteo Ponte dei morti: le stime

Le stime metereologiche per i giorni successivi non evidenziano a miglioramenti. Anzi. Con le dovute cautele, 3BMeteo.com segnala una "nuova perturbazione dall'Atlantico" che punta l'Italia. Conferme arrivano da iLMeteo.it che anticipa l'evoluzione per il prossimo weekend. Nei giorni delle festività di Halloween e del Ponte di Ognissanti, è atteso dal Nord Europa un flusso di "aria fredda e instabile", che sembra destinato a farsi progressivamente più intenso. In particolare, "già da venerdì 1 novembre, si formerà una bassa pressione che dalla Sardegna si muoverà verso il Tirreno e quindi lo Ionio". Se la tendenza sarà confermata, gli effetti non tarderanno a manifestarsi: si parla di "possibili temporali tra Puglia, Basilicata e Calabria". Ma le regioni al momento più a rischio maltempo sono Piemonte, Liguria e anche l'alta Toscana. Rimandiamo alle prossime previsioni del tempo per ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo il consiglio è sempre lo stesso: chi non ha ancora effettuato il cambio di stagione si affretti.