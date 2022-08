Meteo: si vola di nuovo a 40°. Quanto durerà l'ennesima ondata di super caldo

Roma, 1 agosto 2022 - Nuova potente ondata di caldo verso l'Italia. La prima settimana di agosto - confermano le previsioni del tempo di ilMeteo.it - sarà caratterizzata per l'ennesima volta dalla rimonta del caldo africano. Più caldo già oggi, ma l'escalation delle temperature comincerà mercoledì 3 agosto e culminerà tra giovedì e domenica. Il sole sarà prevalente in tutte le regioni e soltanto sulle Alpi del Triveneto, specie sui settori di confine, potranno verificarsi, dal tardo pomeriggio, occasionali brevi rovesci o veloci temporali di calore. L'avanzata dell'anticiclone raggiungerà prima le regioni centrali, quindi quelle settentrionali e infine le meridionali.

Le temperature

Le temperature inizieranno a essere roventi al Centro con 35-36 gradi centigradi attesi a Firenze, Roma e Terni, successivamente raggiunte anche al Nord a Milano, Bologna, Mantova, Padova. Da metà settimana in poi si avrà un ulteriore aumento termico ed ecco quindi arrivare i 38 gradi a Firenze, Roma, Bologna, Milano, Padova; 39 gradi a Pavia, Terni, e anche 40 gradi sulle zone interne della Sardegna. Soltanto al Sud i valori, pur essendo piuttosto caldi, raramente raggiungeranno questa soglia, se non nelle zone interne della Sicilia, come a Catenanuova, in provincia di Enna.

Caldo fino a quando?

La fiammata africana potrebbe mitigarsi soltanto nel weekend quando l'anticiclone africano potrebbe subire un nuovo attacco dal Nord Europa.

Qualche temporale

Fino a mercoledì comunque, spiega 3bmeteo, potranno registrarsi temporali e nubifragi. Nel mirino inizialmente i settori più orientali, ma i rovesci - segnalano gli esperti - "sono destinati nelle prime ore della notte di martedì prima su Prealpi e pedemontane lombardo-venete, poi anche su parte dell'Emilia Romagna, coste adriatiche settentrionali, alta Toscana e Levante Ligure. La coda del fronte si porterà in giornata verso le regioni centrali dando luogo a qualche rovescio o temporale nel pomeriggio ancora sui rilievi del Nordest, ma anche sulle zone interne del Centro Italia".

La mappa di 3bmeteo

L'estate dei record

Intanto arrivano nuovi dati che ribadiscono l'eccezionalità dell'estate 2022. L'Alto Adige registra la stagione più calda dall'inizio delle misurazioni del 1850. A Bolzano la temperatura media a giugno e a luglio è stata di 25,4 gradi, ben oltre il vecchio record del 2003 e del 2015 quando la temperatura media fu di 24,9 gradi, scrive il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. In luglio le temperature in tutto l'Alto Adige sono state di due o tre gradi superiori alla media di lungo periodo. Questo luglio è il secondo più caldo dopo quello del 2015. La temperatura più alta è stata rilevata a Bolzano il 22 luglio con 39,0 gradi, la più fresca è stata il 9 luglio a Monguelfo con 3,9 gradi. Il 25 luglio sono stati registrati complessivamente 2.600 fulmini.

Nuova fiammata anche in Francia

Sono molte le zone dell'Europa che sono finite quest'estate nel mirino dell'aria africana. E non è finita. Dopo una tregua di qualche giorno, una nuova ondata di calore è attesa da oggi anche in Francia, con quasi 40 gradi durante la giornata e notti torride. Météo-France precisa che il termometro potrà salire fino a 39 gradi nel sud-est del Paese, non lontano dal confine con l'Italia. Il caldo dovrebbe poi continuare la sua progressione verso il nord del Paese, domani e dopodomani. Nei giorni scorsi, la cosiddetta 'canicule' - l'espressione con cui i francesi definiscono gli episodi di caldo torrido - ha contribuito a devastanti incendi, in particolare in Gironda, a sud di Bordeaux. Météo-France precisa tuttavia che "l'intensità e la durata di questo nuovo episodio saranno minori rispetto a quelle dell'episodio precedente". È quanto riferisce Météo-France, precisando che il termometro potrà salire fino a 39 gradi nel sud-est del Paese, non lontano dal confine con l'Italia.