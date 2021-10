Roma, 29 ottobre 2021 - Le previsioni meteo di domani, sabato 30 ottobre, descrivono uno scenario ancora in parte turbolento sull'estremo Sud, dove l'uragano mediterraneo Apollo continuerà a dispensare maltempo nel corso della mattinata. Esaurite le ultime sfuriate, il medicane (mediterranean hurricane) abbandonerà l'Italia, lasciando tuttavia dietro di sé una situazione ancora piuttosto instabile. L'arrivo di una intensa perturbazione atlantica segnerà infatti la seconda metà del weekend (e poi il giorno di Ognissanti, primo novembre) provocando un'estesa ondata di piogge.

L'uragano in tempo reale

Allerta rossa in Sicilia e Calabria

Il team de iLMeteo.it specifica che la giornata di sabato si aprirà ancora all'insegna delle piogge e dei temporali in Sicilia e in Calabria, con l'ennesima possibilità di fenomeni localmente forti. Per domani il dipartimento di Protezione civile ha emesso una nuova allerta rossa per rischio idrogeologico che interessa il versante orientale della Sicilia e quello ionico centro meridionale della Calabria. Le precipitazioni tenderanno a esaurirsi con il passare delle ore, a seguito del progressivo allontanamento del vortice ciclonico, che entro sera saluterà definitivamente lo Stivale.

Maltempo a Nord

Nel frattempo però, l'avvicinamento di una perturbazione atlantica darà luogo ai primi segnali di cambiamento a partire dai settori settentrionali. Gli effetti saranno evidenti tra il tardo pomeriggio e la sera, quando si assisterà a un progressivo peggioramento sulle regioni di Nord Ovest, con la comparsa di piogge "su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria centrale e di Ponente poi anche su Lombardia e ovest Emilia", comunica il sito. Andrà invece meglio sul resto del Paese, che potrà godere di ampi spazi soleggiati o, alla peggio, di parentesi nuvolose alternate a belle schiarite.

Meteo Halloween

Domenica 31 ottobre (giorno di Halloween) il fronte insisterà al Nord, allargando il suo raggio d'azione. La conferma giunge anche dagli esperti di 3BMeteo, che parlano di "peggioramento al Centro con piogge in Sardegna e Toscana, in estensione in giornata a Lazio, Marche e Abruzzo", ma anche di ulteriori rovesci sulla Sicilia, con il successivo coinvolgimento di "Campania e Calabria tirrenica entro sera". L'ingresso della perturbazione comporterà inoltre un calo delle temperature al Centro-Nord.

Le previsioni di sabato 30 ottobre

Nord Ovest

Cielo coperto fin dal mattino con qualche schiarita e basso rischio di pioggia. Tra pomeriggio e sera in arrivo piogge sparse. Temperature massime: 16° a Genova, 11° a Torino, 14° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo almeno fino al pomeriggio. Poi cielo via via più nuvoloso, ma in un contesto asciutto, salvo qualche precipitazione sui comparti occidentali dell'Emilia. Temperature massime: 18° a Bolzano, 16° a Bologna, 17° a Venezia.



Centro e Sardegna

Nubi sparse un po' su tutte le regioni, con addensamenti maggiori su Marche e alta Toscana. Verso sera occasionali piovaschi in Sardegna. Temperature massime: 22° a Cagliari, 20° a Firenze, 21° a Roma.



Sud e Isole

Rovesci e temporali residui (ancora forti al mattino) tra Sicilia orientale e Calabria ionica, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Per il resto tempo prevalentemente soleggiato. Temperature massime: 22° a Napoli e Bari, 21° a Palermo.