Previsioni meteo: Scipione cuoce l'Italia. Le temperature città per città

Italia pronta a boccheggiare sotto le grinfie di Scipione. Le previsioni meteo di domani, confermano che domenica 19 giugno avremo una situazione stabile e soleggiata in tutta Italia, con pochissime nubi degne di nota. A destare attenzione saranno piuttosto i nuovi picchi di calore, che anticiperanno l'arrivo dell'ennesima fiammata africana, pronta a travolgere il nostro Paese dalla prossima settimana.



Il team de iLMeteo.it scrive che domenica l'anticiclone Scipione continuerà a imporsi sull'Italia portando sole con cielo sereno su tutte le regioni. Farà eccezione una maggiore presenza di nubi sui settori occidentali del Piemonte e sui rilievi tra la Calabria e la Sicilia, comunque in assenza di precipitazioni. Il clima risulterà molto caldo ovunque, con una crescente sensazione di afa favorita dall'afflusso di masse d'aria cariche di umidità. Secondo i meteorologi in questo finale di weekend le temperature potranno già tornare a superare i 34-35 gradi in molte località, specie sulle pianure del Nord, sui settori tirrenici di Lazio e Toscana e nelle zone interne della Sardegna. Per avere un'idea più concreta della fase anomala che stiamo vivendo, vale la pena ricordare che a metà giugno le massime oscillano di solito sui 25-26 gradi.

A partire da lunedì 20 giugno l'alta pressione subtropicale diventerà ancora più potente, spingendo progressivamente i termometri verso valori record in relazione al periodo. A tale proposito il sito di 3BMeteo avverte che la colonnina di mercurio si impennerà in tutto lo Stivale, comprese le regioni meridionali fino a oggi risparmiate dal caldo più opprimente. Specie tra martedì 21 (solstizio d'estate) e mercoledì 22 giugno, sottolineano gli esperti, le massime dovrebbero toccare i 38-40 gradi tanto al Nord quanto in alcune aree del Centro-Sud, in un contesto eccezionalmente afoso. Dalla metà della prossima settimana, potrebbe poi riuscire a farsi largo un po' di instabilità rinfrescante, ma si tratta al momento solo di tendenze che avranno bisogno di approfondimenti più ravvicinati.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 19 giugno

Nord Ovest

Soleggiato su tutte le regioni, a parte qualche nube su torinese e cuneese, con cielo a tratti coperto. Temperature massime: 28° a Genova, 31° a Torino, 34° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo. Temperature massime: 34° a Bolzano, 33° a Bologna, 28° a Venezia.



Centro e Sardegna

Giornata a tutto sole con pochissime nubi. Temperature massime: 28° a Cagliari, 34° a Firenze, 32° a Roma.



Sud e Isole

Qualche annuvolamento senza pioggia sui rilievi di Calabria e Sicilia, e sull'estremità della Puglia. Per il resto sereno. Temperature massime: 31° a Napoli, 30° a Bari, 29° a Palermo.