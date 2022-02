Se pensavamo che la primavera fosse già arrivata ci stavamo sbagliando, perché se il clima mite e soleggiato durerà fino a domenica, da lunedì, giorno di San Valentino, l'inverno tornerà a battere un colpo. Le previsioni meteo di domenica 13 febbraio confermano che la giornata trascorrerà in modo abbastanza tranquillo al Centro Nord, mentre al Sud persisterà qualche incertezza, figlia del debole fronte instabile attivo in queste ore. In ogni caso la situazione cambierà con l'inizio della nuova settimana: come già anticipato, a San Valentino arriverà in Italia la prima intensa perturbazione di questo 2022, che riporterà il maltempo al centro della scena.



Tornando a domenica, il team de il Meteo.it comunica che nella seconda metà del weekend un temporaneo aumento della pressione garantirà ampi spazi soleggiati sulle regioni settentrionali e su gran parte di quelle centrali. Farà eccezione una maggiore nuvolosità sul medio Adriatico e un peggioramento in serata tra la Liguria e la Toscana, con la possibile comparsa di qualche pioggia. Sul Meridione il cielo sarà invece molto più grigio, cosa che porterà con sé alcuni sporadici piovaschi (dettagli in fondo all'articolo). Nel frattempo i venti freddi provocheranno un primo significativo calo delle temperature nei valori minimi, nell'ordine di 4-5 gradi.





L'attenzione degli esperti è tuttavia concentrata su lunedì 14 febbraio, festa degli innamorati, quando una perturbazione atlantica irromperà sul nostro Paese, interrompendo tra le altre cose il lungo periodo di siccità al Nord. Il sito di 3BMeteo anticipa che piogge e rovesci si estenderanno da Nord Ovest a Nord Est, coinvolgendo anche le Marche e tutto il versante tirrenico fino alla Campania. L'ulteriore diminuzione dei termometri favorirà inoltre il ritorno della neve sulle Alpi e gli Appennini, con abbondanti fioccate destinate a lambire le pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 13 febbraio

Nord Ovest

Giornata prevalentemente soleggiata. In serata addensamenti in Liguria con piogge sparse. Temperature massime: 10° a Genova, 8° a Torino, 9° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo su tutti i settori. Temperature massime: 8° a Bolzano e Venezia, 9° a Bologna.



Centro e Sardegna

Sole su gran parte delle regioni, a parte qualche nube più spessa su Marche e Abruzzo. Verso sera peggiora con piogge in alta Toscana. Temperature massime: 14° a Cagliari e Roma, 12° a Firenze.



Sud e Isole

Cielo molto nuvoloso o a tratti coperto, con piovaschi tra Gargano, Basilicata e Calabria ionica. Temperature massime: 15° a Napoli e Palermo, 14° a Bari.