Roma, 17 maggio 2019 - Altro weekend da incubo in arrivo: tre giorni di piogge, anche forti, quasi senza sosta. Il peggioramento annunciato dagli esperti di previsioni meteo già da lunedì scorso è alle porte. Perciò spiaggia e primi bagni al mare sono nuovamente da rinviare a data da destinarsi. L'Italia - dice ilMeteo.it - verrà travolta dall'ennesimo ciclone con temporali e grandine su molte regioni. Il team del sito avverte che domani, sabato 18, il risveglio sarà caratterizzato da uno spesso e minaccioso tappeto di nubi impegnate a dispensare rovesci sparsi e temporali praticamente su tutte le regioni settentrionali in particolar modo su basso Piemonte, Lombardia meridionale, Emilia e sulla fascia più meridionale del Veneto. Tornerà a cadere un po' di neve sulle Alpi, sopra i 1600-1700 metri di quota. Anche il Centro verrà coinvolto da piogge e temporali, soprattutto la Toscana, il Lazio fino a Roma, l'Umbria e le Marche. Il tempo sarà infine spiccatamente instabile anche al Sud, con possibili piovaschi fra la Campania e la Puglia settentrionale. I termometri al Nord torneranno a crollare e anche su alcuni tratti del Centro, mentre solo al Sud le temperature risulteranno in aumento.

Anche domenica meteo autunnale

IlMeteo.it avvisa che pure la giornata di domenica 19 maggio sarà destinata ad essere rovinata dal brutto tempo e ancora una volta soprattutto al Centro Nord, con le medesime regioni colpite il giorno precedente. Attesi ancora temporali con locali grandinate da Torino, Milano, Venezia e Bologna fino a Firenze e Roma. Il tempo sarà invece più soleggiato al Sud, dove un maggior irraggiamento solare garantirà un contesto climatico decisamente più consono alla stagione, ma anche qui niente di trascendentale.

Tutto confermato anche dalle previsioni del tempo di 3bmeteo.com

#Meteo Italia: per il weekend è previsto un nuovo intenso peggioramento soprattutto al Nord!#maltempohttps://t.co/LlEptzRGMz — 3B Meteo (@3BMeteo) 17 maggio 2019

Prossima settimana, ancora maltempo

Il sito inoltre aggiunge che anche la prossima settimana sarà caratterizzata, almeno fino a mercoledì 22 maggio, da temporali frequenti al Centro Nord, ma con temperature in aumento a partire da martedì e nei giorni successivi. Pure 3bmeteo.com dice che "nonostante un parziale rinforzo dell'alta pressione il tempo non riuscirà a stabilizzarsi del tutto", tanto che "sono attesi nuovi fenomeni di instabilità con acquazzoni o temporali che culmineranno nelle ore diurne".

Previsioni del tempo di sabato: i dettagli

Nord Ovest

Giornata all'insegna della pioggia e dei temporali su tutte le regioni, dalla mattina fino a sera. Possibile qualche breve tregua a carattere locale, con schiarite comunque temporanee. Sull'arco alpino in arrivo neve sopra i 1500 metri. Massime in ulteriore calo: previsti 13° a Torino e 15° a Milano nel pomeriggio.



Nord Est

Non cambia lo scenario nemmeno a Nord Est. Domina il brutto tempo su tutti i settori, con forti rovesci soprattutto nel Triveneto. Piogge costanti, ma più deboli, in Emilia-Romagna. Prevista neve in alta quota. Il clima è decisamente fresco: a Venezia si prevedono al massimo 17°.

Centro

Il maltempo colpisce in particolare Toscana, Umbria e Marche, con temporali già dalla mattina. Clima umido, ma con sprazzi di sole anche nel basso Lazio. Si salvano dalla pioggia Abruzzo e Molise, mentre la Sardegna appare divisa in due: possibili precipitazioni al nord, più soleggiato al sud. Le temperature si mantengono miti, con 19° a Firenze e 20° a Roma.

#meteomare #Toscana domani rovesci e locali temporali nella notte e in mattinata, più variabile dal pomeriggio. Venti moderati di Scirocco, poi di Maestrale in serata. Domenica nuvoloso con qualche pioggia, più probabile in mattinata; venti di Libeccio con rinforzi sul livornese — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) 17 maggio 2019



Sud e Isole

Nel Meridione si prefigura una situazione di nuvolosità diffusa, abbinata tuttavia a un clima sostanzialmente asciutto. Fanno eccezione la bassa Campania, il Molise, il Gargano, dove non si escludono piovaschi a intermittenza. Le temperature registrano un lieve incremento, regalando 21° a Bari e 20° a Palermo.