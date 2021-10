Le previsioni meteo di domani, sabato 9 ottobre, confermano che su una parte dell'Italia il tempo continuerà a essere condizionato dalla presenza di un insidioso vortice ciclonico carico di piogge e temporali. Il weekend non sarà tuttavia monopolizzato dal maltempo: su alcuni angoli del Paese il sole riuscirà a ritagliarsi un discreto spazio, seppure in contesto climatico di stampo sempre più autunnale.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato le regioni meridionali e il medio Adriatico risentiranno ancora "dell'influenza del centro depressionario", che distribuirà "rovesci temporaleschi a tratti intensi su molte zone". Le precipitazioni più persistenti riguarderanno in particolare la Puglia, la Basilicata la Calabria e la Sicilia settentrionale, mentre sulle Marche e sull'Abruzzo i fenomeni si manifesteranno con minore frequenza. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo dalle ore 12 di venerdì 8 ottobre fino alle 6 di sabato 9 ottobre, sull'Alta Irpinia e Sannio. Si prevedono "precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale" e "possibili raffiche di vento nei temporali".

Nel frattempo l'avanzata di un campo anticiclonico di origine oceanica proteggerà il Nord e il versante tirrenico, regalando una giornata asciutta e abbastanza soleggiata. Faranno eccezione solo i comparti alpini di Nord Ovest e la Sardegna meridionale, dove la maggiore ingerenza nuvolosa sembra destinata a produrre qualche pioggia. In generale l'insistenza dei venti freddi di Bora e Grecale favorirà un ulteriore calo termico, con temperature sotto le medie del periodo quasi ovunque.

La seconda metà del weekend sarà poi un sostanziale copia e incolla del sabato. A confermarlo sono anche gli esperti di 3BMeteo, che nel descrivere la giornata di domenica 10 ottobre parlano nuovamente di un quadro "instabile sul medio-basso Adriatico e al Sud […] con piogge e locali acquazzoni". Viceversa il tempo risulterà "più stabile e soleggiato al Nord, Sardegna e regioni tirreniche". Previsti ancora venti tesi di Grecale, con termometri sempre più in discesa.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 9 ottobre

Nord Ovest

Cielo diffusamente nuvoloso specie al mattino, ma in un contesto asciutto, a eccezione di sporadici piovaschi sui rilievi alpini. Temperature massime: 19° a Genova, 15° a Torino, 18° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo, a parte qualche nube irregolare sull'Emilia Romagna, con precipitazioni sul forlivese. Temperature massime: 22° a Bolzano, 18° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Cielo a tratti coperto sul versante adriatico, con sparse tra Marche e Abruzzo e possibili spruzzate di neve sulle cime appenniniche. Qualche rovescio pomeridiano anche sulla Sardegna meridiano; per il resto soleggiato. Temperature massime: 24° a Cagliari e Roma, 18° a Firenze.



Sud e Isole

Tempo instabile un po' su tutte le regioni, con rovesci e temporali localmente intensi su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionali. Temperature massime: 22° a Napoli, 18° Bari, 23° a Palermo.