Roma, 5 luglio 2019 - Clima bollente, ma anche qualche pioggia: le previsioni di domani confermano il ritorno prepotente dell'alta pressione africana, che si tradurrà nell'ennesima ondata di caldo, intervallata in questo caso da qualche rovescio per lo più poco rinfrescante.



Gli esperti de ilMeteo.it avvisano che sabato 6 luglio avremo inizialmente tanto sole su tutti i settori, accompagnato da temperature mediamente elevate, soprattutto al Sud e sulle due Isole Maggiori. Nel pomeriggio si preannuncia tuttavia un blitz del maltempo, che porterà rovesci temporaleschi lungo i rilievi alpino, coinvolgendo le montagne della Lombardia, del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Per l'occasione, non si escludono sconfinamenti nelle pianure circostanti, dove l'acqua farà purtroppo aumentare la sensazione di afa.

A causa della nuova fiammata, nel weekend le temperature raggiungeranno punte di 36-38°C al Nord, con massime di 36°C a Milano, 38° a Ferrara, 37° a Bologna e Padova, 35-36°C a Roma e Firenze, e picchi di 40°C in Puglia e Sicilia. Rimanendo specificamente alla giornata di sabato, saranno cinque le città contrassegnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute: si tratta di Campobasso, Firenze, Frosinone, Perugia e Pescara.



Come conferma 3BMeteo, domenica 7 luglio il copione sarà molto simile, con tanto bel tempo, ma anche temporali sulle Alpi e nelle pianure limitrofe. In serata i rovesci dovrebbero raggiungere anche le coste venete ed emiliano romagnole, fino a toccare le Marche.

Previsioni del tempo di sabato 6 luglio

Nord Ovest

Qualche annuvolamento privo di consegue sulla Liguria, per il resto situazione di generale bel tempo su tutte le regioni. Tra pomeriggio e sera non si escludono temporali sui rilievi alpini, che potrebbero sconfinare nelle zone adiacenti. Clima caldo e afoso, con 35° a Milano e Torino.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, al netto di possibili temporali sulle Alpi a partire dal pomeriggio, con sconfinamenti sull'alta Val Padana. Termometro stabilmente oltre i 30° nelle ore più calde: previsti 31° a Venezia e 35° a Bolzano.



Centro

Sabato soleggiato su tutti i settori, salvo qualche annuvolamento pomeridiano in prossimità dei rilievi, senza conseguenze piovose. L'ondata di calore spinge le massime tra i 31 e i 36°. A Roma e Firenze sono attesi 34°.



Sud e Isole

Ennesima giornata di sole anche nel Mezzogiorno, dove si preannuncia tuttavia qualche isolato rovescio pomeridiano sulla Sila e sui rilievi della Basilicata. Tornano a salire le temperature: in arrivo 32° a Palermo e 35° a Bari.