Tutto pronto per il ritorno del super caldo: le previsioni di domani, sabato 20 luglio, sono in linea con le anticipazioni, confermando l'arrivo in Italia dell'anticiclone africano. Nella prima metà del weekend avremo comunque il tempo di acclimatarci, dato che, in mezzo a tanto sole, ci sarà ancora spazio per qualche rovescio e temperature moderate. Il caldo vero entrerà in scena domenica, con temperature decisamente oltre i 30°C.



Come segnala iLMeteo.it, la giornata di sabato "sarà pienamente estiva su tutto il Paese con il sole dominante da Nord a Sud". Tuttavia, nelle ore pomeridiane "un aumento della nuvolosità sull'arco alpino e sulla dorsale appenninica" darà vita a temporali sparsi, con basso rischio di sconfinamento nelle pianure limitrofe. In ogni caso, si tratterà quasi sempre di fenomeni passeggeri e non troppo significativi.

Domenica 21 luglio, l'anticiclone sub-tropicale si imporrà definitivamente su gran parte della Penisola. In termini pratici avremo cielo sereno ovunque, ad eccezione di qualche improvviso temporale in sviluppo sulle Alpi orientali, frutto dell'elevata energia in gioco. Ma a caratterizzare il tutto sarà l'inizio di una nuova fase rovente, con i termometri che, secondo gli esperti di 3BMeteo, toccheranno "34-35°C su diverse zone del Nord e del Centro".

Sempre 3B Meteo sottolinea che il caldo rincarerà la dose per l'inizio della nuova settimana portando i termometri fino a 36-38°C.

Previsioni meteo sabato 20 luglio

Nord Ovest

Nuvole sparse al mattino, poi tempo a due facce nel pomeriggio, con peggioramenti e possibili piogge su Alpi e zone limitrofe; belle schiarite altrove. Nessuna sostanziale variazione nelle temperature, con 30° a Torino e 31° a Milano.



Nord Est

Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo maggiori addensamenti pomeridiani sui rilievi alpini, accompagnati dal rischio di temporali poco intensi. Nelle ore più calde previsti 29° a Venezia.



Centro

Giornata all'insegna del bel tempo quasi ovunque, con cumuli sparsi lungo gli Appennini a partire dal pomeriggio, che potrebbe tradursi in sporadici temporali, specie tra Marche e Lazio. Tantissimo sole sulla Sardegna. Primo lieve scatto in avanti delle temperature: attesi 34° a Firenze e 32° a Roma.



Sud e Isole

Tempo molto stabile sul Mezzogiorno, dove il sole domina la scena su tutti i settori fin dal mattino. Nelle ore centrali si preannuncia il passaggio qualche nube in prossimità dei rilievi, in un contesto comunque asciutto. Massime ancora sotto controllo, con 29° a Napoli, 30° a Bari e 28° a Palermo.