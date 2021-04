Le previsioni meteo di domani, sabato 1 maggio, confermano l'arrivo di un weekend in cui l'Italia si dividerà tra forti acquazzoni e clima sostanzialmente estivo. A caratterizzare il fine settimana sarà infatti il "duello" tra una perturbazione temporalesca che monopolizzerà la scena al Nord e l'anticiclone africano che avvolgerà in un caldo abbraccio in Centro Sud.



Il team de iLMeteo.it scrive che sabato, Festa dei lavoratori, "forti temporali accompagnati da locali grandinate" si estenderanno progressivamente "dai settori di Nord Ovest […] verso il Nord Est". Nel pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno soprattutto su Lombardia e Triveneto, con il rischio di nubifragi; contestualmente qualche nota instabile colpirà anche Sardegna, Toscana e Umbria. Nonostante una discreta nuvolosità a fare da sfondo, la situazione sarà invece molto più tranquilla sul resto dello Stivale, al netto di qualche debole fenomeno piovoso tra Campania e Basilicata entro sera. Al Sud il vero protagonista di giornata sarà tuttavia il caldo, con i termometri "che toccheranno punte di 31 gradi in Puglia e Calabria" e "fino a 33-34 in Sicilia", comunicano i meteorologi. Il rialzo termico sarà invece più contenuto al Centro, dove i termometri potranno comunque raggiungere i 25 gradi in Toscana.

Nella seconda metà del weekend l'alta pressione all'allargherà la sua area di influenza, ma questo non impedirà l'insorgenza di nuove precipitazioni al Nord. A tale proposito, gli esperti di 3BMeteo avvertono che domenica 2 maggio avrà luogo una "recrudescenza dell'instabilità con piogge e qualche temporale su Prealpi e alte pianure lombardo-venete", con locali incursioni "fin sul basso Piemonte ed entroterra Ligure di Levante". Al contrario il sole prevarrà sul resto del Paese, anche se non mancheranno nubi irregolari (specie al Centro) e velature (al Sud). Il clima si manterrà molto mite, nonostante il ridimensionamento delle massime favorito dall'afflusso di aria più fresca.

Il tempo nel dettaglio di sabato 1 maggio

Nord Ovest

Prime piogge al mattino in prossimità delle zone di montagna, poi dal pomeriggio peggiora ovunque, con rovesci, temporali e locali grandinate. Rischio di improvvisi nubifragi in Lombardia. Temperature massime: 15° a Genova, 14° a Torino e 17° a Milano.



Nord Est

Avvio nuvoloso ma mediamente asciutto, al cospetto di qualche bella schiarita specie in Emilia Romagna. Nel pomeriggio maltempo in arrivo da Nord Ovest su tutte le regioni, con rovesci via via più intensi, in particolare sul Triveneto. Temperature massime: 21° a Bolzano, 24° a Bologna, 19° a Venezia.



Centro

Giornata per lo più stabile, ma caratterizzata dalla presenza di molte nuvole. Tra pomeriggio e sera situazione in peggioramento su Sardegna settentrionale, Toscana e Umbria, con piogge sparse e locali temporali. Temperature massime: 19° a Cagliari, 24° a Firenze, 22° a Roma.



Sud e Isole

Nuvole sparse, ma anche belle schiarite, in un contesto climatico caldo. Nel pomeriggio qualche pioggia di moderata entità su bassa Campania e potentino. Temperature massime: 22° a Napoli, 21° a Bari, 28° a Palermo.