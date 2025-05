Meteo, ecco la svolta: arrivano il caldo (e l’afa) su tutta Italia, punte di 36 gradi

Roma, 28 maggio 2025 – Ci siamo: l’estate – finalmente direbbe qualcuno – sta per bussare alla porta con sole e caldo su tutta Italia. Le temperature infatti saliranno anche di 10 gradi, con le massime che raggiungeranno i 33° al Nord, con punte di 36° in Sardegna entro domenica.

Come annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, “la perturb azione responsabile dei forti temporali delle ultime 24 ore - afferma - si sposterà definitivamente verso i Balcani, sotto i colpi persistenti e decisi di un anticiclone centrato sulla Spagna e in espansione verso levante".

Ma quando arriva l’alta pressione? Le temperature saliranno giorno dopo giorno, con un primo picco atteso tra l’1 e il 2 giugno, in concomitanza con il mini Ponte. "In seguito - sottolinea Tedici - prevediamo un'ulteriore nuova intensificazione del caldo fino al 7-8 giugno con valori 10-12°C sopra la media del periodo".

Già da oggi si attendono picchi di 28 gradi al Centronord e 30-31 in Sicilia e Sardegna. ggi sono previsti picchi di 28°C al Centronord e 30-31°C in Sicilia e Sardegna. Domani, 29 maggio, la colonnina di mercurio toccherà i 30°C a Roma, e vicino ai trenta anche in Pianura Padana (Milano 27°C) e fino a 28°C ad Aosta. Venerdì il termometro continuerà ad impennarsi con picchi oltre i 29°C in Pianura Padana, valori fino a 30°C anche a Firenze.

Il caldo continuerà per tutto il weekend con il termometro che segnerà tra i 32-33°C da Nord a Sud e afa opprimente soprattutto in Emilia Romagna, nei fondovalle alpini e in Sardegna.

Nel dettaglio:

- Mercoledì 28. Al Nord: soleggiato, caldo in aumento; in tarda serata rovesci sul Triveneto. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato salvo nubi e piovaschi su alta Calabria.

- Giovedì 29. Al Nord: bel tempo e caldo in aumento. Al Centro: piovaschi sulle coste adriatiche al mattino, sole e caldo altrove. Al Sud: rovesci mattutini su rilievi e zone vicine. - Venerdì 30. Al Nord: bel tempo e caldo in aumento. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: bel tempo e caldo in aumento.

Tendenza: sereno e sempre più caldo, qualche temporale su Alpi e Prealpi domenica e lunedì.