Le previsioni meteo di domani, sabato 6 novembre, annunciano un inizio weekend caratterizzato dall'ennesima ondata di piogge a carico dei comparti centro-settentrionali del nostro Paese. Gli esperti puntano il dito contro un vortice mediterraneo posizionato tra la Sardegna e le isole Baleari, che lascerà qualche strascico anche nella giornata di domenica.



Entrando nel merito, il team de iLMeteo.it avverte che sabato il tempo sarà "fortemente instabile su un'ampia fetta dell'Italia". Rovesci e temporali anche molto intensi colpiranno un po' tutte le regioni di Centro Sud, ma a subire le conseguenze peggiori potrebbe essere la Sardegna, dove appare concreto il rischio "di veri e propri nubifragi accompagnati da raffiche burrascose di vento lungo le coste più esposte", si legge sul sito. Discorso a parte per la Sicilia e i settori meridionali della Calabria, che godranno di un contesto più asciutto, beneficiando inoltre di un flusso di aria calda in risalita dal nord Africa, foriero di temperature piuttosto miti e fuori stagione.



Fatta eccezione per qualche disturbo passeggero in Emilia-Romagna, il quadro meteorologico sarà invece tranquillo e soleggiato al Nord. Da notare che, a differenza di quanto accadrà all'estremo Sud, qui le temperature subiranno un calo significativo specie al mattino presto e in tarda serata, con le minime prossime allo zero sulle aree occidentali della Pianura Padana.

Nella seconda metà del weekend persisterà qualche incertezza, seppure nell'ambito di un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Secondo 3BMeteo domenica 7 novembre lo spostamento del vortice ciclonico porterà "nubi sulla Val Padana meridionale e qualche pioggia in arrivo su Emilia e Liguria", oltre a precipitazioni sparse su "Toscana, alto Lazio e Sardegna, anche temporalesche sulle coste peninsulari".

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 6 novembre

Nord Ovest

Al mattino qualche foschia in Pianura Padana e un po' coperto in Liguria, per il resto giornata soleggiata. Temperature massime: 14° a Genova, 13° a Torino e Milano.



Nord Est

Nubi sparse alternate a belle schiarite, salvo qualche occasionale precipitazione in Emilia Romagna. Temperature massime: 14° a Bolzano, 13° a Bologna, 15° a Venezia.



Centro e Sardegna

Avvio instabile con piogge un po' su tutte le regioni. Dal pomeriggio peggiora su Lazio (temporali anche forti) e Sardegna (rischio nubifragi lungo le coste). Temperature massime: 18° a Cagliari, 13° a Firenze, 16° a Roma.



Sud e Isole

Precipitazioni diffuse su quasi tutto il Meridione, con fenomeni più intensi su Campania, Puglia e Molise. A tratti molto nuvoloso ma asciutto su Sicilia e Calabria meridionale. Temperature massime: 19° a Napoli, 18° a Bari, 21° a Palermo.