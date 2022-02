Roma, 13 febbraio 2022 - Previsioni del tempo, arrivano neve e pioggia, ecco dove. Ma Edoardo Ferrara di 3bmeteo avvisa: le precipitazioni di San Valentino "non basteranno a risolvere il problema della siccità". Intanto spiega: "Tra lunedì e martedì avremo pioggia dal nord al centro, entro mercoledì si estenderà anche al sud. Saranno fenomeni anche abbondanti. Non basteranno però a risolvere il problema della siccità. A seguire tornerà l'alta pressione".

Neve, ecco dove

Spiega il meteorologo di 3bmeteo: "Nevicherà "a quote basse al nord, tra lunedì pomeriggio e martedì mattina. Ma le precipitazioni nevose non riguarderanno solo la collina. Possibili anche in pianura, tra Piemonte e Lombardia a tratti, specialmente in tre province, tra Astigiano, Alessandrino e Pavese".

Piogge, ecco dove

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, fa la mappa delle precipitazioni che lunedì 14 in un primo momento interesseranno le zone tra Toscana, Liguria ed Alpi occidentali al confine con Francia e Svizzera, poi si sposteranno dal pomeriggio verso Piemonte, Lombardia ed Emilia. Al nord, all’ora della cena di San Valentino, non sono esclusi fiocchi anche in pianura fino alle porte di Torino e Milano.

Allarme siccità, "il livello del Po come a Ferragosto". Cosa sta succedendo

Aeronautica

Nelle previsioni dell'Aeronautica militare dal pomeriggio di oggi, domenica 13 febbraio, graduale aumento delle nubi basse sui settori alpini e prealpini del Piemonte, sui settori appenninici e sulla Liguria. Al centro e in Sardegna: da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, con isolate precipitazioni su nord lazio e settori appenninici di Umbria ed abruzzo; dal pomeriggio addensamenti più compatti su bassa Toscana, con associate locali precipitazioni. Al sud e in Sicilia: da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con residue deboli precipitazioni.