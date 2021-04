Le previsioni meteo di domani, domenica 4 aprile, confermano che in Italia il giorno di Pasqua sarà parzialmente bagnato in alcune regioni, ma che soprattutto le temperature caleranno un po' ovunque di diversi gradi. Il freddo si farà poi più intenso per Pasquetta, a seguito dell'arrivo di un grosso carico di aria gelida, che riporterà anche un po' neve.



Andando con ordine, il team di 3BMeteo comunica che a Pasqua il fronte giunto a inizio weekend si sposterà verso Sud, generando un colpo di coda del maltempo sulle regioni meridionali, soprattutto nella prima parte della giornata (dettagli in fondo all'articolo). Al Centro e al Nord tornerà invece a prevalere il sole, ma in un contesto climatico molto più frizzante, caratterizzato da venti tesi e temperature in calo anche di 10 gradi.

Per quanto riguarda il lunedì dell'Angelo (Pasquetta), il team de iLMeteo.it descrive uno scenario tranquillo e soleggiato su gran parte del Paese, salvo maggiori addensamenti a Nord Ovest e qualche temporale in Sicilia. Tuttavia, scrive il sito, l'ingresso verso sera di correnti di estrazione polare darà il via a un peggioramento sulle regioni settentrionali, con nuove piogge e nevicate sulle Alpi, a quote basse per la stagione. L'irruzione fredda sembra destinata a condizionare anche il resto della settimana, con una fase più tipicamente invernale che primaverile.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 4 aprile

Nord Ovest

Piogge residue al mattino a ridosso dei rilievi occidentali del Piemonte; per il resto cielo sereno o poco nuvoloso, in un contesto fresco. Temperature massime: 15° a Genova, 16° a Torino ,17° a Milano.



Nord Est

Avvio di giornata con nubi sparse soprattutto su Triveneto e Romagna, con tendenza al miglioramento. Altrove molto sole fin dal mattino. Temperature massime: 18° a Bolzano, 16° a Bologna, 15° a Venezia.



Centro

Bel tempo prevalente sulle regioni peninsulari, salvo residui piovaschi al mattino su basso Lazio e basso Abruzzo. Sui settori centro-meridionali della Sardegna peggiora nel pomeriggio, con rovesci e temporali. Temperature massime: 17° a Cagliari e Firenze, 19° Roma.



Sud e Isole

Al mattino molto nuvoloso con precipitazioni sparse; poi migliora nel pomeriggio, con ampie schiarite specie in Campania e Puglia. Temperature massime: 17° a Napoli, 14° a Bari, 19° a Palermo.