Roma, 18 aprile 2019 - Si va verso una Pasqua priva di brutte sorprese. Le previsioni del tempo di venerdì 19 aprile in Italia vedono una situazione di generale bel tempo, sulla scia dell'anticiclone proveniente dal Nordafrica. Gli esperti de iLMeteo.it annunciano tempo soleggiato su quasi tutta la Penisola, con un deciso aumento delle massime grazie anche al rinforzo dello scirocco. Lo scenario è confermato anche da 3BMeteo, secondo cui l'alta pressione apre la strada a un ponte festivo abbastanza stabile, quanto meno fino a Pasqua. Notizie negative invece per Pasquetta, che invece volgerà al brutto.



Nella giornata di venerdì santo, all'insegna per lo più della primavera, bisognerà comunque mettere in conto una discreta presenza di nubi soprattutto al Nord, che a tratti potrebbero disturbare l'esteso soleggiamento. Scendendo, le velature interferiscono con il cielo terso specialmente sulle grandi isole, in un quadro complessivo di clima molto mite. Le temperature promettono di volare oltre i 20°, con punte di 23° in particolare nelle città del Centro, tra cui Roma e Firenze.

Meteo Venerdì Santo 19 aprile

Nord-ovest

Si preannunciano nubi sparse più o meno ovunque, che lasciano comunque spazio a belle schiarite nel corso della giornata. Nel pomeriggio non si esclude qualche pioggia sui rilievi più occidentali, dove il cielo appare particolarmente grigio. Il rialzo termico regala 20° a Torino e Milano.



Nord-est

Prevista qualche nuvola soprattutto in mattinata, ma poi si fa strada un'ampia prevalenza di sole su quasi tutte le regioni. Cielo più coperto in corrispondenza delle Alpi, ma senza risvolti piovosi. Massime in ascesa, con 18° a Venezia e punte sopra i 20° a Bolzano.



Centro

Giornata soleggiata sull'Italia centrale, solo in parte disturbata da qualche velatura di passaggio. Fanno eccezione la Sardegna e i rilievi appenninici, alle prese con cumuli più densi in particolare nelle ore pomeridiane. In ogni caso non sono previste piogge. Il clima è decisamente primaverile, con massime intorno ai 23° a Firenze e Roma.



Sud e isole

Splende il sole sulla maggioranza delle regioni del Mezzogiorno, tutt'al più interessate da sporadici fenomeni nuvolosi. In Sicilia, le nubi potrebbero infastidire il bel tempo più che altrove, ma si tratta comunque di irregolarità transitorie. Le massime salgono in modo contenuto: previsti 18° a Bari e 19° a Palermo.

Previsioni del tempo di Pasqua e Pasquetta

Le ultime previsioni del tempo confermano le tendenze per i giorni cruciali di Pasqua e Pasquetta. Mentre domenica l'alta pressione si manterrà stabile sull'Italia, lunedì la situazione comincerà a risentire di una ciclone in arrivo dal Nord Africa che porterà venti di scirocco "con raffiche di burrasca a più di 100 km/h su buona parte del Sud e delle due Isole Maggiori", avvisa iLMeteo. Al Nord aumento di nuvolosità già dal mattino, con "le prime piogge in Emilia". Rischio precipitazioni anche sulla Sicilia. E nel corso della giornata peggiora su tutto lo Stivale con temporali "in particolare su Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche e Romagna". Rovesci in estensione al Nord in serata. Le temperature restano al di sopra delle medie stagionali.