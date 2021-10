Le previsioni meteo di domani, venerdì 8 ottobre, annunciano una giornata piovosa su una grossa fetta dell'Italia, per via di un vortice ciclonico che si è posizionato su Meridione. Sembra ormai assodato che il trend atmosferico troverà conferma anche nel weekend, che oltre alle piogge proporrà nel suo menù una significativa diminuzione delle temperature



Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì si verificherà una "forte instabilità atmosferica sul lato adriatico e al Sud", con rovesci e temporali diffusi, a tratti anche molto intensi con carattere di nubifragio (dettagli come sempre in fondo all'articolo). Rispetto ai giorni precedenti la situazione è invece destinata a migliorare al Nord, dove un graduale aumento della pressione favorirà il ritorno del sole, seppure accompagnato da numerose nubi sparse. Al Centro il tempo si manterrà discreto sul lato Tirrenico, a parte alcuni disturbi sulla Sardegna. In generale, la persistenza di venti tesi di Bora, Grecale e Tramontana renderà il clima sempre più autunnale, spingendo verso il basso la colonnina di mercurio.

Per quanto riguarda il weekend, gli esperti di 3BMeteo anticipano che insisteranno "condizioni di instabilità al Sud e su parte del versante adriatico", mentre "al Nord e sulle regioni tirreniche, specie centro-settentrionali" il sole riuscirà ad avere la meglio, seppure sgomitando con una diffusa nuvolosità. Tra sabato 9 e domenica 10 ottobre è inoltre atteso un ulteriore calo termico, con valori sotto la media del periodo un po' in tutto il Paese.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 8 ottobre

Nord Ovest

In avvio di giornata cielo molto nuvoloso o coperto, ma in un contesto asciutto. Diffuse schiarite nel pomeriggio. Temperature massime: 21° a Genova, 20° a Torino e Milano.



Nord Est

Qualche pioggia sparsa in Emilia Romagna, specie su riviera romagnola e Appennino. Per il resto alternanza di sole e nubi (più coperto su basso Veneto). Temperature massime: 23° a Bolzano, 18° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Rovesci e temporali su Marche, Abruzzo e Umbria, con possibili nubifragi. Qualche cella temporalesca anche sui settori orientali della Sardegna. Più soleggiato ma con nubi sparse altrove. Temperature massime: 24° a Cagliari, 17° a Firenze, 22°a Roma.



Sud e Isole

Tempo instabile con piogge e rovesci, localmente a carattere temporalesco. Maggiori spazi soleggiati sulla Sicilia meridionale. Temperature massime: 28° a Napoli, 25° Bari, 27° a Palermo.