Roma, 12 febbraio 2022 - Un cuore coperto di neve è l'immagine ideale per il meteo del giorno di San Valentino di quest'anno. Dopo un weekend primaverile, una profonde ed estesa saccatura di matrice nord-atlantica porterà aria molto fredda già da lunedì 14 febbraio sul Mediterraneo occidentale, allungandosi fino all'Algeria. Per il Bel Paese, afflitto da 2 mesi di siccità, in arrivo abbondanti piogge e neve.

Per San Valentino le temperature caleranno di 10-15 C con i fenomeni più intensi tra Liguria e Basso Piemonte. Abbondanti nevicate al nord-ovest che potrebbero causare disagi sulle arterie appenniniche liguri, incluso il vento a tratti forte da Sud. Fiocchi cadranno anche sulle pianure del Nord, tra Basso Piemonte, Bassa Lombardia ed Emilia. Possibile imbiancata anche per Torino e Milano.

Ma con questo meteo 'pazzo', fatto di alternanza di caldo e freddo, continuerà e la neve vista lunedì, in alcune zone a Nord Ovest ancora martedì, inizierà a svanire con temperature tornate subito miti.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma: "Le precipitazioni, in un primo momento, interesseranno le zone tra Toscana, Liguria ed Alpi occidentali al confine con Francia e Svizzera, poi si sposteranno dal pomeriggio verso Piemonte, Lombardia ed Emilia. Al nord, all'ora della cena di San Valentino, non sono esclusi fiocchi anche in pianura fino alle porte di Torino e Milano".



Le previsioni meteo nel dettaglio

Domenica 13 febbraio

Nord Ovest

Giornata prevalentemente soleggiata. In serata addensamenti in Liguria con piogge sparse. Temperature massime: 10° a Genova, 8° a Torino, 9° a Milano.

Nord Est

Generali condizioni di bel tempo su tutti i settori. Temperature massime: 8° a Bolzano e Venezia, 9° a Bologna.

Centro e Sardegna

Sole su gran parte delle regioni, a parte qualche nube più spessa su Marche e Abruzzo. Verso sera peggiora con piogge in alta Toscana. Temperature massime: 14° a Cagliari e Roma, 12° a Firenze.

Sud e Isole

Cielo molto nuvoloso o a tratti coperto, con piovaschi tra Gargano, Basilicata e Calabria ionica. Temperature massime: 15° a Napoli e Palermo, 14° a Bari.

Lunedì 14 febbraio

Nord

Nella prima parte del giorno cielo coperto su tutte le regioni, con precipitazioni su Liguria, Piemonte, Lombardia. Il peggioramento da metà giornata: piogge in estensione da ovest verso est, con nevicate anche copiose a 600 metri sulle Alpi, a quote inferiori sull'Appennino ligure. Temperature: massimi fino a 5 gradi a Milano e Torino, 8 gradi a Genova.

Centro e Sardegna

Piogge dal mattino su Toscana, Umbria, Marche e parte del Lazio. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento su Toscana. Piogge e schiarite su Lazio, Umbria e regioni adriatiche. Piogge sparse in Sardegna. Temperature: massime di 12 gradi a Firenze, 13 a Roma e Pescara.

Sud e Isole

Venti meridionali faranno aumentare la nuvolosità, ma senza precipitazioni associate. Mari localmente molto mossi. Temperature: massime fino a 14 gradi a Napoli, 16 a Bari e Palermo.