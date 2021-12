Roma, 4 dicembre 2021 - Clima squisitamente invernale sull'Italia con la neve che nei prossimi giorni arriverà a imbiancare anche le pianure. E' il quadro fornito dalle ultime previsioni meteo che conferma in sostanza quanto già anticipato. L'affondo artico, già il secondo di questo mese di dicembre, influenzerà il ponte dell'Immacolata, portando rovesci e temporali lungo la Penisola e aprendo la strada a fioccate sull'asfalto di varie città del Nord. Ma vediamo i dettagli, partendo dalle prossime ore.

Il team de iLMeteo.it avverte che domenica la perturbazione alimentata da aria gelida imbiancherà di nuovo le Alpi orientali e un po' tutti gli Appennini, portando la neve a quote collinari specie sull'area del Triveneto e sull'Emilia Centrale. 3bMeteo prevede nevicate "fino a 400-600m in graduale esaurimento tra Lombardia ed Emilia" e dai 300 metri tra Veneto e Friuli.

Parallelamente piogge e rovesci bagneranno la Sardegna e le regioni centro-meridionali tirreniche, con la possibilità di fenomeni a tratti di forte intensità, ad esempio sull'alta Toscana e sui litorali della Campania (altri dettagli in fondo all'articolo). La stessa instabilità la ritroviamo in Sicilia.

Quota neve in calo anche sulla dorsale Appenninica fino a 800-900m. Il tempo sarà invece più asciutto e soleggiato sul Nord Ovest e sul medio Adriatico. Quanto alla colonnina di mercurio, i meteorologi sottolineano che le temperature tenderanno a diminuire, preludio a un ulteriore raffreddamento che ci farà battere i denti nei prossimi giorni.

Secondo 3BMeteo all'inizio della prossima settimana il fronte artico si attarderà sulle regioni meridionali peninsulari e su quelle del medio Adriatico, scatenando ancora piogge e nevicate sull'Appennino. Entro mercoledì 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, una nuova perturbazione dovrebbe poi mettere nel mirino le regioni di Nord Ovest e il medio Tirreno, "portando piogge, nevicate sulle Alpi, ma probabilmente anche su tratti pianeggianti della Val Padana occidentale", si legge sul il sito.

Dove cadrà la neve? "Essenzialmente al Nordovest ma non soltanto in Piemonte - spiega 3bMeteo - localmente anche sulla Liguria nella zona di Genova". Poi Lombardia e Emilia "soprattutto il Piacentino e il Parmense occidentale". Spostandosi verso est diminuisce la probabilità di nevicate con l'ingresso in un'area di bassa pressione che determinerà un aumento della quota neve.

iLMeteo.it si elenca le città a rischio neve: Cuneo, Torino, Genova, Milano, Varese, Como, Bergamo, Brescia, Pavia e Piacenza (ma anche Verona e Vicenza) e si spinge a stimare i possibili accumuli "compresi tra 2/5 in Piemonte e di circa 5/10 cm in Lombardia ed Emilia occidentale".

Nord Ovest

Generali condizioni di bel tempo, seppure con nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Neve fino a fondovalle sui rilievi di confine della Valle d'Aosta.Temperature massime: 11° a Genova, 7° a Torino, 6° a Milano.



Nord Est

Nevicate dai 300-500 metri sulle Alpi del Triveneto; qualche pioggia in pianura. Fioccate anche sull'Appennino emiliano a quote molto basse, localmente sulle pianure adiacenti. Più soleggiato altrove. Temperature massime: 11° a Bolzano, 8° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Piogge a tratti intense su alta Toscana, basso Lazio, Umbria e Sardegna. Neve dai 900-1000 metri su Appennini e rilievi sardi. Più asciutto con schiarite su Marche e Abruzzo. Temperature massime: 14° a Cagliari e Roma, 12° a Firenze.



Sud e Isole

Tempo diffusamente instabile, con rovesci e locali temporali in Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia occidentale e Puglia meridionale. Neve sugli Appennini sopra i 1200 metri. Temperature massime: 14° a Napoli, 13° a Bari, 15° a Palermo.