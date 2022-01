Roma, 25 gennaio 2022 - Tradizione vuole che siano i più freddi dell'anno: i giorni della merla, gli ultimi tre di gennaio, anche quest'anno non faranno sconti, stando alle ultime previsioni meteo. Soprattutto al Centro-Sud dove per il prossimo weekend è attesa un'irruzione di aria gelida. Del resto ci sono statistiche meteorologiche che confermano che il periodo a cavallo fra gennaio e febbraio sia quello con temperature più rigide. Al freddo si accompagnerà una bassa pressione che interromperà una lunga fase stabile e secca: non al Nord, dove le Alpi faranno da barriera alle correnti umide. Al Centro e al Sud è atteso invece il ritorno di pioggia e neve fino a quote collinari. Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio.

Nebbia e smog

L'alta pressione resisterà ancora tre giorni. ilMeteo.it parla di "contesto meteo sempre stabile", anche se "minato dalle consuete nebbie in Valpadana" e da nubi basse lungo i litorali del centro. Nebbia fa rima con smog. 3bMeteo mette in guardia dall'elevata "concentrazione di sostanze inquinanti nei bassi strati che interesserà, nei prossimi giorni, le regioni della Pianura Padana, e in misura minore i grandi centri urbani del Centro e in misura minore del Sud". La giornata peggiore potrebbe essere proprio quella di domani con alti livelli di polveri sottili "sulle pianure del Nord, con Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia".

Venerdì la svolta: peggiora il tempo

La svolta, dicevamo, si avrà a partire da venerdì 28 gennaio, quando l'anticiclone che finora ha dominato, batterà la ritirata lasciando spazio alle correnti fredde in arrivo dai Balcani. Le insolite immagini di Atene imbiancata dalla neve ci danno un antipasto di quello che potrebbe succedere anche da noi. Le stesse correnti sono responsabili dell'aria fresca che sta caratterizzando in questi giorni le regioni meridionali mentre al Nord si assiste a un rialzo delle temperature, almeno là dove il sole non è coperto dalla nebbia.

La neve al Sud

Da venerdì il flusso di aria fredda in arrivo dal Nord Europa tramite la porta balcanica subirà un rinforzo: sarà l'innesco di un peggioramento del tempo che colpirà soprattutto il Centro-Sud con "piogge e rovesci sparsi soprattutto sulle regioni peninsulari e con nevicate in abbassamento di quota, anche fino in collina" (3BMeteo). Il Nord sarà risparmiato dalla bassa pressione, con l'eccezione di qualche debole nevicata a quote collinari sulle Alpi centro orientali, in particolare nella regione altoatesina.

Conferma il quadro ilMeteo.it che annuncia "piogga sulle regioni adriatiche del Centro e meridionali" e "neve a quote relativamente basse" nelle stesse aree. Tutto da convalidare nelle prossime ore naturalmente, quando sarà possile fornire ulteriori dettagli (località, quote neve, accumuli eventuali) sull'evoluzione meteorologica.

La mappa

© Riproduzione riservata