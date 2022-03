Previsioni meteo, domenica invernale: nevicate in collina

Le previsioni meteo di domani, domenica 6 marzo, descrivono un finale di weekend complessivamente freddo, con altre piogge e spruzzate di neve a quote collinari su una parte del Centro Sud.



Il team de iLMeteo.it scrive che nonostante alcuni timidi segnali di miglioramento, domenica l'aria gelida proveniente dalla Russia continuerà a sferzare il nostro Paese, generando condizioni di instabilità sul medio-basso Adriatico e sui settori meridionali del Tirreno, dove il cielo sarà molto nuvoloso o a tratti coperto. Nel corso della giornata gli addensamenti produrranno rovesci a carattere locale, ma anche nuove nevicate in collina specie tra le Marche e l'Abruzzo. Al netto di qualche nube irregolare sulle regioni di Nord Ovest, il resto dello Stivale beneficerà di un leggero aumento della pressione, che aprirà la strada a schiarite e spazi soleggiati. Tuttavia, sottolineano i meteorologi, si tratterà quasi sempre di un sole poco più che tiepido, in quanto la presenza dei venti polari favorirà ancora una volta un clima tipicamente invernale.

Secondo il sito di 3BMeteo, l'avvio della prossima settimana sarà caratterizzato da una ulteriore accentuazione del freddo, per via dell'ennesimo afflusso di masse d'aria di origine siberiana. Contestualmente l'instabilità si attarderà sulle regioni adriatiche e meridionali, che vedranno nuovamente la neve depositarsi a quote molto basse. Dal 10 marzo l'ingresso di una perturbazione atlantica potrebbe infine allargare il fronte del maltempo anche al Nord Italia, anche se gli esperti specificano che serviranno analisi più ravvicinate per averne conferma.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 5 marzo

Nord Ovest

Molte nuvole al mattino, ma in un contesto asciutto. Ampie schiarite dal pomeriggio. Temperature massime: 11° a Genova, Torino e Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni. Temperature massime: 13° a Bolzano, 9° a Bologna e Venezia.



Centro e Sardegna

Soleggiato su Lazio e Toscana; locali piogge e nevicate in collina tra Umbria, Marche e Abruzzo. Nubi in aumento sulla Sardegna.Temperature massime: 14° a Cagliari, 10° a Firenze, 12° a Roma.



Sud e Isole

Qualche precipitazione su Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale. Nuvoloso ma più asciutto altrove. Temperature massime: 12° a Napoli, 8° a Bari, 13° a Palermo.