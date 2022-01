Le previsioni meteo di domani, venerdì 28 gennaio, annunciano una giornata con diverse nubi ma prevalentemente stabile al Centro Nord e più movimentata su alcuni comparti Sud, dove insieme alla pioggia potrà cadere qualche fiocco di neve a quote abbastanza basse. Il peggioramento sarà comunque breve e passeggero: il weekend che inaugurerà i tre giorni della Merla (29-30-31 gennaio) trascorrerà senza grossi scossoni, grazie allo scudo protettivo fornito dall'anticiclone.



Il team de iLMeteo.it avvisa che venerdì le fredde correnti che soffiano attualmente sui Balcani riusciranno ad aprirsi un varco sull'Italia, sfruttando un temporaneo ritiro dell'alta pressione verso Ovest. A risentirne saranno soprattutto le regioni adriatiche del Centro e del Meridione, che con il passare delle ore dovranno fare i conti con un cielo sempre più minaccioso, da cui scaturiranno una serie di piogge condite da temporali, nonché delle nevicate in collina favorite dal calo termico (dettagli in fondo all'articolo). Il tempo si manterrà invece più soleggiato sul resto del Paese, al netto di un contesto come al solito nebbioso sulle pianure settentrionali, che si sveglieranno immerse in un'atmosfera piuttosto grigia.



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 28 gennaio

Per quanto riguarda i giorni della Merla, il sito di 3BMeteo spiega che quest'anno saranno caratterizzati per buona parte da un, che si tradurrà anche in temperature non troppo rigide. Secondo gli esperti,resisterà giusto un po' di residua instabilità al Sud, consulla Puglia e sulla Sicilia settentrionale.il sole riuscirà poi ad affermarsi su tutta l'Italia, fatta eccezione perin Val Padana, a volte persistenti nel pomeriggio lungo il Po.Nebbie a tratti persistenti in Val Padana; qualche nube bassa in Liguria. Soleggiato altrove. Temperature massime: 13° a Genova, 7° a Torino, 9° a Milano.Nebbie e foschie in pianura seguite da schiarite. Nuvole più compatte sulle Alpi orientali, con occasionali fioccate sui settori confinali dell'Alto Adige. Temperature massime: 9° a Bolzano, 6° a Bologna e Venezia.Nubi sparse su tutte le regioni, con qualche precipitazione tra Marche e Abruzzo, a carattere nevoso sopra gli 800 metri. Tendenza al rasserenamento sul lato tirrenico dal pomeriggio. Temperature massime: 14° a Cagliari, 12° a Roma, 11° a Firenze.Avvio mediamente soleggiato, poi peggiora verso sera su Molise, Puglia, Basilicata e alta Calabria, con rovesci e temporali, in locale sconfinamento sulla Campania. Possibili nevicate sotto i 1000 metri fino a quote collinari. Temperature massime: 12° a Napoli, 13° a Bari e Palermo.