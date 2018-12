Roma, 15 dicembre 2018 - Che l'inverno e il freddo fossero bruscamente arrivati, non avevamo dubbi. E anche per la neve sembrano esserci certezze. Come da previsioni, domani, domenica 16 dicembre, una nuova perturbazione atlantica interesserà le regioni nord-occidentali e l'Emilia Romagna con precipitazioni nevose fino a quote basse, mentre in serata le nevicate si estenderanno anche alle regioni centrali, intensificandosi sulla Toscana, e al Nord fino a Romagna e basso Veneto, afferma il Centro Epson Meteo. Ilmeteo.it parla addirittura di 'big snow' sulla Pianura Padana, con Emilia e Marche (ma sopra i 4-600 metri) principali bersagli. La neve - questo è sicuro - continuerà anche nella giornata di lunedì 17.

ALLERTA METEO - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

🌨 Avviso di condizioni meteo avverse domani, #16dicembre, per neve al Centro-Sud fino a quote basse➡ https://t.co/ghjiQQl00P#protezionecivile pic.twitter.com/82GaPagba4 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 15 dicembre 2018

DOVE NEVICHERA' - L'avviso prevede dalla mattinata di domani nevicate da deboli a moderate, fino a quote di pianura, su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Dal pomeriggio le nevicate - da deboli a moderate - si estenderanno alle zone interne della Liguria e sulla Toscana orientale a quote superiori ai 300-500 metri e al di sopra dei 400-600 metri interesseranno le Marche, con quota neve in ulteriore abbassamento fino a 100-300 metri nel corso della notte. Dalla serata, infine, si prevedono nevicate da deboli a moderate, al di sopra dei 400-600 metri, su Abruzzo ed Umbria. Sulla base dei fenomeni previsti non sono state valutate criticità di carattere idro-geologico sul territorio nazionale.

Buona notizia #meteo: per gli amanti della neve. Ci sarà a nord domenica https://t.co/UT2X7NleoF — 3B Meteo (@3BMeteo) 14 dicembre 2018

CITTA' PER CITTA' - Entrando nel dettaglio, i meteorologi de ilmeteo.it prevedono accumuli attorno ai 2-6 cm su Piemonte e Lombardia, 10 a Bologna e così anche sulle province di Modena, Reggio Emilia e Bolognese meridionale. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, mentre la neve colpirà l'Emilia, in Romagna è prevista la pioggia, almeno fino alla mattinata di lunedì, quando i fiocchi dovrebbero raggiungere anche le aree interne romagnole e il medio-basso Veneto.

Per quanto riguarda il Centro - è ancora 3bmeteo.com - il limite della neve sarà sui 600/900 metri in Toscana, 700/800 in Umbria, 300/600 nella Marche. Lunedì nelle basse Marche, Abruzzo e Molise, i fiocchi raggiungeranno le quote collinari.

E ANCHE GRANDE FREDDO - E se non è detto che sia grande neve, di sicuro sarà grande freddo. Domani le minime resteranno sotto lo zero in Val padana, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Le massime non supereranno i 2-4° a Torino, Milano e Bologna, è ancora 3bmeteo.com. Poco al di sopra le temperature a Firenze, 10° gradi previsti a Roma. Decisamente più miti le temperature aul Sud, con punte di 16° a Cagliari, 14° a Palermo e Reggio Calabria. Qualche grado in più lunedì a Torino, Venezia e Milano, mentre Bologna resterà freddissima con 1° grado (la massima).

L'Italia è piombata in un clima invernale: freddo soprattutto al Nord. Nell'arco di soli quattro giorni le temperature hanno perso molti gradi, specie al Centro-Nord. Tra lunedì e oggi a Bologna si è registrato un calo addirittura di 9 gradi. #freddo #temperature #inverno pic.twitter.com/oAyCTVQSIz — CentroEpsonMeteo (@EpsonMeteo) 14 dicembre 2018

Meteo: TEMPERATURE, l'Italia nel FREEZER. NOTTI sottozero, GELO anche di giorno. Ecco dove farà più FREDDOhttps://t.co/35VBpJKnnx pic.twitter.com/gtUPgIPDTP — IL METEO.it (@ilmeteoit) 14 dicembre 2018

E MARTEDI'? - Procedendo fino a martedì, secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, la perturbazione si allontanerà anche dal Sud Italia e, in seguito al suo passaggio, si avrà un temporaneo rialzo della pressione. Quanto durerà? E' ancora presto per dirlo.